Con la publicación en el Boletín Oficial, Mendoza Activa Hidrocarburos ya está en marcha y varias empresas trabajan para comenzar a formar parte del programa, diseñado desde el Gobierno de Mendoza junto a un paquete de medidas de sostenimiento y reactivación de la economía local en contexto de pandemia.

Compañías que operan en Mendoza como YPF, Aconcagua Energía, Hattrick Energy, Pluspetrol, Petroquímica Comodoro Rivadavia y El Trébol están evaluando proyectos de inversión.

Con este plan, que funciona de modo similar a Mendoza Activa, cada empresa deberá presentar una carpeta con inversión estimada y planes para su reactivación, que incluyan contrataciones a pymes locales y empleen a mendocinos.

“Calculamos que este programa involucrará entre 600 y 800 empleos”, explicó el director de Hidrocarburos de Mendoza, Estanislao Schilardi. Es que a partir de estas inversiones, decenas de pymes de servicios locales verán incrementado su trabajo.

“Un pozo involucra varias tareas, como servicios para los equipos de torres de perforación, Workover y pulling, que son servicios de reparación que buscan mantener y mejorar la producción de los pozos; o tareas de abandono de pozo”, resaltó.

Las empresas que inviertan entre $571 a $2.074 millones obtendrán un reintegro del 40% en Ingresos Brutos y Regalías, con un aporte estatal de 800 millones de pesos que volverá a la sociedad con trabajo, más impuestos y más regalías totales por reactivación de la actividad en el futuro inmediato.

“Hoy estamos en el peor de los casos. Los pozos no funcionan, la gente no trabaja, las empresas pyme de Mendoza no trabajan y el Gobierno no cobra ni Ingresos Brutos ni Regalías”, señaló el ministro de Economía Enrique Vaquié al presentar la ley en la Legislatura, donde fue aprobada por mayoría en ambas cámaras. “Por eso es fundamental ponerlos en marcha: La gente trabaja, las pymes mendocinas trabajan y el sistema funciona”.

Con la publicación de la ley, las empresas han comenzado a delinear planes de reactivación, que estarán supervisados por el Ministerio de Economía y Energía de Mendoza. De hecho, la ley dispone que la autoridad de aplicación debe remitir cuatrimestralmente un informe de avance del programa a las comisiones de Economía, Energía y Minería de la Legislatura provincial.

Aconcagua Petrolera planea incrementar la producción en sus explotaciones activas en Atuel Norte, en el Sur provincial, y Puesto Pozo Cercado Oriental, en Tupungato.

Por su parte PlusPetrol, la nacional YPF y El Trébol, que operan en la provincia, están evaluando nuevos proyectos para ser parte de la convocatoria para trabajar en nuevos pozos o poner a producir pozos ya existentes que estaban paralizados.

El Estado mendocino les reintegrará hasta el 40% de las inversiones, pero este crédito no reembolsable podrá ser utilizado para el pago del impuesto a los Ingresos Brutos y de las Regalías Hidrocarburíferas de Mendoza.

Ambos tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y el beneficiario original o los sucesivos cesionarios podrán transferirlo de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Además, podrá aplicarse como pago a cuenta del monto total y mensual del impuesto que devengue el desarrollo de una o más actividades.

Esta es la décima iniciativa que el Gobierno de Mendoza aplica desde que comenzó la pandemia, con la idea de reactivar la producción durante un año marcado por el cierre de comercios y empresas y una crisis global.

En lo que va de 2020, desde el Ejecutivo se implementaron medidas de aliento a la inversión y el empleo que generaron miles de puestos de trabajo y la ejecución de nuevos negocios, comercios, pymes y construcciones.