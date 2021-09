Durante agosto 2021 las exportaciones de vinos mantuvieron la misma tendencia de los primeros meses del año, los vinos fraccionados crecieron un 13,4 % en volumen y los graneles bajaron un 45% , el promedio arroja una baja de volumen del 12% para el total de las modalidades de envío.

En el acumulado de los 8 meses del 2021 las exportaciones de vinos totales han crecido en valor FOB usd casi un 15% vs el mismo periodo 2020 lo que representan 592 Mll de dólares, esto es usd77 Mll adicionales en lo que va del año vs el 2020.

En relación a las exportaciones de vinos a granel en comparativo enero julio 2020 2021 el impacto de la caída se explica sobre todo, por los vinos genéricos. Alejandro Ballarini, gerente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel, explica que en 2021 se acomodaron los precios en relación al año pasado y eso hizo que no se pudiera repetir la operación spot con España de vinos genéricos para destilar.

“Los vinos genéricos salen fuerte en la primera parte del año, en 2019 vimos casi 31,4 millones de litros de vinos genéricos exportados, en 2020 78.5 millones y en 2021 fueron 27 millones. La lectura es de fuerte caída, de fracaso pero esto tiene que ver simplemente con el reacomodo de los precios. El año pasado los genéricos valían 20 centavos por litro y hoy estamos en 32 centavos de dólar por litro. Allí está la explicación de porqué los números se ven negativos en el informe del INV” indicó Ballarini.

Recordemos que en 2018 y 2019 bajaron mucho los precios del vino debido al sobre stock; este gran volumen fue una oportunidad para el vino argentino, y con precios agresivos se consiguió la operación spot de vino genérico blanco y luego se sumó un poco de tinto destinado a España para destilación.

Ahora bien, el negocio del granel tuvo este año mejores resultados en cuanto a valores de vinos varietales. “Esta mejor performance de los vinos varietales la venimos viendo desde 2018. El año pasado fueron 46.7 millones de litros de granel varietal exportado, este año a esta altura estamos en 40 millones, pero no porque no tengamos vino vendido, sino por los problemas logísticos, no hay lugares en los barcos, estamos con 45 días de demora para poder cargar, a esto se sumó el último mes los días de cierre del Paso Fronterizo. En 2020 los varietales se vendieron a 72 centavos de dólar por litro, y este año estamos recuperando precio con 83 centavos de dólar por litro” subrayó Ballarini.

Entrando en detalles vemos que el Malbec viene creciendo en volumen, este año ya estamos en 24 millones de litros exportados con un valor promedio de 1,04 dólares por litro. También están saliendo muy bien el Chardonnay, el Torrontés y el Syrah, con precios promedio muy superiores al año pasado, esto debido en parte a que hay vinos blancos que están en falta en el mundo.

El Syrah argentino por ejemplo, se está vendiendo muy bien en dos mecados Canadá y China, creemos que en parte por el impacto de los problemas comerciales que tiene Australia con China que históricamente fue su principal proveedor de Syrah.

En cuanto al Torrontés se notó más la caída en volumen, porque el precio subió, a 50 centavos de dólar. “Es decir que tenemos ajustes en general relacionados a la escasez de vinos en los mercados este año. Nosotros desde la Cámara Argentina de Vinos a Granel estamos muy conformes con el desempeño de la modalidad en 2021” cerró Ballarini.