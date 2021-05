Baron B presenta la 3era edición de la iniciativa que busca destacar desde 2018 los mejores proyectos gastronómicos integrales de la Argentina por su excelencia y su visión transformadora. A través de esta propuesta, se quiere reconocer las historias de los cocineros que trabajan con una mirada innovadora, en sintonía con el medioambiente, dándole valor a la gastronomía regional siempre preservando su entorno natural.

Acorde a los tiempos que corren, el lanzamiento se realizó de manera virtual uniendo, gracias a la tecnología, a sus jurados desde las ciudades de Menton, Reims, Curitiba y Buenos Aires.

La 3era edición del “Prix de Baron B – Édition Cuisine” tiene dos grandes novedades. En primer lugar, se suman la reconocida chef brasileña Manu Buffara y el prestigioso Richard Geoffory como integrantes del jurado. Y en segundo lugar, la proteína principal elegida para la receta de este año es ave, la cual debe ser acompañada por tres guarniciones y hasta dos salsas. De esta manera, se quiere poner en valor las cadenas productivas que permiten obtener un producto de manera sustentable.

El premio contará con las siguientes etapas:

Convocatoria y postulaciones: desde el 10 de mayo al 10 de julio en www.baron-b.com.ar/inscripciones

Anuncio de los tres proyectos finalistas: 22 de julio

Evento final y anuncio del ganador del “Prix de Baron B – Édition Cuisine 2021”: 26 de agosto

Mauro Colagreco, el chef argentino más reconocido en el mundo es nuevamente presidente del jurado de este premio. Desde la cocina de Mirazur, Colagreco contó la importancia que tiene para él formar parte de esta iniciativa porque lo conecta con la gastronomía, con su país y le da posibilidad de estar en contacto y conocer los proyectos gastronómicos argentinos que se destacan por el cuidado del producto, su visión de sustentabilidad y excelencia.

“La Pandemia está haciendo replantearnos cosas, en mi caso me llevó a profundizar el trabajo en la biodinámica y permacultura. Hicimos un cambio muy notorio en nuestra gastronomía. Creamos cuatro menús de 9 pasos que cambian según la fase lunar y que esperamos sorprendan a los comensales que nos visiten cuando volvamos abrir Mirazur.

Celebro la realización de esta tercera edición en este momento tan especial para los gastronómicos, poner en valor y difundir el trabajo que realiza este sector, la riqueza de este terroir con productos, técnicas y proyectos únicos, es una manera de visibilizar la importancia que tiene la gastronomía para la identidad de nuestro país. Invito a los cocineros de todo el país a inscribirse, a contarnos su historia, el ADN de su proyecto, y la vivencia que se le propone al comensal”, dijo el cocinero ganador de tres estrellas Michelin.

Esta tercera edición también tiene en el jurado a Martín Molteni, chef y propietario de Pura Tierra pionero en presentar gastronomía autóctona de alta gama. Los dos nuevos jurados son la reconocida cocinera brasileña Manoella “Manu” Buffara, propietaria del restaurant “Manu” de Curitiba; y el prestigioso ex chef de cave de Dom Pérignon, Richard Geoffroy.

La devoción de Manu por la sostenibilidad y los ingredientes de calidad se deriva de su compromiso con Curitiba, trabajando con las comunidades locales y educando a los lugareños sobre cómo cuidar los huertos. Por su parte, Geoffroy custodió durante 28 años el curso del legendario champagne, expandió sus burbujas a nuevas plenitudes y sus exploraciones lo han llevado a realizar colaboraciones con reconocidos chefs, como Alain Ducasse, Ferran Adrià o Jean-François Piège, así como artistas de renombre.

Ellos serán los encargados de evaluar todas las postulaciones que se recibirán entre el 10 de mayo y el 10 de julio en el sitio www.baron-b.com.ar/inscripciones y de seleccionar a los tres finalistas que avanzarán a la instancia final donde se anunciará al ganador de 2021.

El ganador será premiado con el “Prix de Baron B – Édition Cuisine”, un corcho bañado en oro tallado por el orfebre argentino, Juan Carlos Pallarols. Además, viajará a Francia para recorrer la región de la Champagne y tendrá el honor de poder realizar una pasantía de una semana en el mejor restaurante del mundo de la mano de Mauro Colagreco.

Las ediciones 2018 y 2019

Las primeras ediciones reflejaron la diversidad de proyectos que hay en nuestro país que trabajan con los productos y productores de su zona, que buscan rescatar las tradiciones culinarias de su tierra y que se integran con su ecosistema de una manera sustentable.

La ganadora de la primera edición en 2018, Patricia Courtois, presentó su trabajo en la Hostería Rincón del Socorro de Esteros del Iberá, rescatando los sabores típicos de esa zona de Corrientes, trabajando de manera mancomunada con los productores locales y en sintonía con el entorno natural de Corrientes.

En 2019 Santiago Blodel se consagró como ganador con su proyecto “Gapasai Restó”, un restaurante sustentable de cocina creativa ubicado a 2 kilómetros de La Cumbre que el año pasado decidió cerrarlo para abrir un chiringuito frente al dique San Jerónimo, manteniendo su filosofía de defender el bosque nativo, apoyar a los productores locales y estar en sintonía con el medioambiente brindando comida de calidad de manera sustentable.

El concurso, también permitió conocer las historias y los proyectos de Juan Cruz Galetto (Estancia Las Cañitas), Patricio Negro (Sarasanegro), Gustavo Rapretti (En Mis Fuegos) y Javier Rodriguez (El Papagayo).

Sobre el programa

El “Prix de Baron B – Édition Cuisine” busca premiar más que una receta. Busca reconocer y distinguir a aquellos proyectos gastronómicos integrales que estén transformando la gastronomía argentina por el manejo de las materias primas, la relación con el medio ambiente y los productores locales.

Al tratarse de un premio nacional, pueden participar todas las personas vinculadas al mundo de la gastronomía que cuenten con un mínimo de cinco años de experiencia en la actividad: desde chefs ejecutivos, chefs propietarios, chefs de partida, y cocineros de hoteles, restaurantes, clubes, catering o escuelas.

Cada participante deberá completar un formulario de inscripción en www.baron-b.com.ar/inscripciones explicando por qué considera que su proyecto es transformador, inspirador y contribuye al desarrollo del oficio de la cocina y el medio en la Argentina.

Cada candidato deberá acompañar con una receta elaborada a base de una proteína que represente de la mejor manera todas las historias de su proyecto. Este año la proteína elegida deberá ser un ave, la misma se debe obtener de manera sustentable en lo que respecta a aves de corral, y en total cumplimiento a la normativa de caza legal dentro del territorio nacional si se tratara aves de caza silvestre; siendo especies que puedan ser adquiridas libremente, sin restricciones.

La proteína tendrá que ser acompañada por tres guarniciones y hasta dos salsas. A través de este plato, el concursante podrá sintetizar su proyecto ya que deberá estar acorde a la filosofía del mismo y mostrar productos locales. Además, el chef deberá maridar su plato con una de las tres variedades de Baron B: Extra Brut, Rosé o Brut Nature explicando por qué cree que es la mejor elección.

Los interesados en participar deberán ingresar al sitio de Baron B y presentar su postulación entre el 10 de mayo y el 10 de julio con su proyecto, el cual será evaluado por el jurado durante los últimos días de junio. El día 22 de julio se darán a conocer los tres proyectos finalistas, quienes el 26 de agosto participarán de un evento final, realizando en vivo sus recetas para que el jurado determine quién de ellos es el ganador de la tercera edición del Prix de Baron B – Édition Cuisine. Las bases y condiciones completas para participar pueden ser vistas en sitio.

#PrixBaronB

@BaronBArgentina

LAS VOCES DE LOS JURADOS

-Manu Buffara: “Es un gran honor formar parte de este jurado, esa iniciativa de Baron B me parece que es algo para aplaudir. Estoy muy entusiasmada en poder conocer más sobre la cocina argentina, y esta posibilidad de descubrir proyectos que todavía no han salido a la luz de manera masiva. Valorizar la diversidad y la riqueza de cada región es algo que rescato en mi filosofía de trabajo. Mi restaurante no está en una de las principales ciudades de Brasil, está lejos de polos gastronómicos, es por eso que me interesa conocer las historias de esas ciudades o pueblos más que pequeños que trabajan en contacto diario con los productores, respetando el producto. Mi cocina empieza donde está el producto”.

-Mauro Colagreco: “La pandemia está haciendo replantearnos cosas, en mi caso me llevó a profundizar el trabajo en la biodinámica y permacultura. Nuestro trabajo puede cambiar el mundo. Los chefs tenemos un rol muy importante a jugar en cuanto al consumo y en educar al consumidor. Celebro la realización de esta tercera edición en este momento tan especial para los gastronómicos, poner en valor y difundir el trabajo que realiza este sector, la riqueza de este terroir con productos, técnicas y proyectos únicos, es una manera de visibilizar la importancia que tiene la gastronomía para la identidad de nuestro país. Invito a los cocineros de todo el país, que encarnen proyectos con un interés social y con un compromiso con el medio ambiente, a inscribirse, a contarnos su historia, el ADN de su proyecto y la vivencia que se le propone al comensal”.

-Richard Geoffroy: “Me entusiasma mucho esta posibilidad de conocer más sobre la cocina de Argentina. Tuve oportunidad de estar allí en 2013. Creo que hay un hilo conductor que nos une a los cuatro jurados que tiene que ver con la ambición de crear, la excelencia, compartir y transmitir el conocimiento”.

Martín Molteni: “La pandemia aún continúa, pero la gastronomía que es la base de nuestra cultura debe seguir. Buscamos los proyectos transformadores de nuestro país. Nuestra cocina está viva y tiene una gran diversidad que debe ser mostrada hoy más que nunca. Los dos años anteriores pudimos recibir proyectos de distintos puntos del país, este concurso ayuda a impulsar a pequeños criadores, productores y chefs”.

Sobre Baron B

Nacido en el seno de una aristocrática familia del Valle del Loire, el barón Bertrand de Ladoucette fue un hombre que articuló, como nadie, la elegancia, el misterio, la sensualidad y la audacia. Una mezcla de virtudes que lo llevó incansablemente tras el sueño de concebir un espumante que expresara como nadie la sofisticación y la calidad del mejor champagne francés. Más de medio siglo después de su creación, Baron B motiva hoy el orgullo de quienes hacemos el espumante más selecto y exclusivo de Argentina. Heredero de un espíritu de burbujas, Baron B es un homenaje a un hombre, a su nombre y a su historia.