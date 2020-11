The Vines Resort & Spa anuncia su reapertura a partir del 20 de noviembre invitando a todos a disfrutar de experiencias únicas en el Valle de Uco.

Se encuentra ubicado entre más de 600 hectáreas de viñedos, con amplios espacios al aire libre para disfrutar de actividades outdoor y de nuestro prestigioso restaurante Siete Fuegos del reconocido chef Francis Mallmann.

El espacio es una de las fortalezas de The Vines, ya que cuenta con grandes villas independientes con terrazas privadas, rodeadas del más maravilloso entorno natural que caracteriza al valle.

Los corredores que conectan las mismas y el edificio principal se encuentran al aire libre así como también el gimnasio. Nuestro restaurante 7 Fuegos ofrecerá almuerzos y cenas al aire libre sobre nuestro deck con la maravillosa vista a la cordillera que de Los Andes.

Con el fin de ofrecer la mejor experiencia, The Vines Resort & Spa ha desarrollado un amplio protocolo de seguridad e higiene, siguiendo los lineamientos de normativa a nivel internacional, nacional y provincial, así como también los nuevos procedimientos de Leading Hotels of the World, con el objetivo de garantizar el bienestar de todos sus huéspedes, staff y proveedores. Entiende la importante responsabilidad de brindar la confianza y empatía necesaria en respuesta al contexto actual por Covid-19 y el compromiso máximo de cuidarnos entre todos.

The Vines Resort & Spa es un resort de lujo entre viñedos ubicado al pie de la majestuosa cordillera de Los Andes. Combina a la perfección la elegancia rústica con la comodidad moderna. Es visitado por amantes del vino y de las actividades al aire libre con el fin de estar en contacto con la naturaleza y vivir realmente experiencias únicas y memorables. En su exclusivo restaurante, Siete Fuegos de Francis Mallmann, los huéspedes disfrutan de sabores únicos inspirados en las técnicas de cocina de fuegos abiertos del legendario chef argentino. Inaugurado en 2014 el resort se ubica en el Valle de Uco, la región vitivinícola más reconocida de Argentina.