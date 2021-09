Bressia Casa de Vinos es una bodega familiar ubicada en Agrelo, Mendoza. Fundada por Walter Bressia en 2001, hoy consolida su posicionamiento a través del crecimiento sostenido y el reconocimiento de sus vinos de alta gama.

¿Cuál es el enfoque actual de Bressia Wines?

El enfoque es el mismo que hemos tenido desde el principio: focalizarnos en vinos de alta gama y mantener un estilo particular con características propias en la concentración, la dulzura, la elegancia y la armonía; transmitir, a través de nuestros vinos, la honestidad, la autenticidad y la identidad.

Respaldo ese enfoque con mi familia que trabaja conmigo, que no me permitiría hacer las cosas de otra manera. Es un compromiso que junto a mi esposa Marita asumimos con la educación, con lo que les hemos inculcado a nuestros hijos: el valor de la palabra, la verdad y la responsabilidad; tan simple y tan complejo como eso.

¿Cómo ha sido el proceso de incorporar a sus hijos a la empresa familiar?

Soy el primer sorprendido de que estén involucrados en el proyecto, gran mérito de Marita en nunca transmitirles aspectos negativos sobre mi actividad.

De a poco, cada uno de mis hijos fue eligiendo su carrera, participando más y enamorándose del proyecto. Hoy, los cuatro están convencidos de lo que hacen.

Walter y Álvaro son ingenieros agrónomos, Antonella es licenciada en Enología, Marita es licenciada en Administración de empresas y mi yerno Matías es contador y está en la parte administrativa y financiera.

¿Cómo es “Walter Bressia Grand Blanc 2019”, el vino recientemente lanzado?

Normalmente, para un enólogo, los vinos tintos son los que más impactan en el consumidor por el color, la concentración y la complejidad. El reto es impactar con un vino blanco y creo que Walter Bressia Grand Blanc 2019 tiene esas características sobresalientes y diferentes: cierto carácter mineral, elegancia y sutileza a la vez.

Decidimos no decir cuáles son las variedades que lo conforman ya que se trata de partidas limitadas (la primera es de 3000 botellas y el precio para la venta, de $ 22.000). Por un lado, es bueno para el consumidor imaginar lo que le proponemos y por el otro, si en algún momento tenemos que cambiar la composición varietal por motivos enológicos, evitamos su desilusión.

¿Cómo se cuida al consumidor?

Lo principal es ser honestos, saber decir que no cuando la producción se terminó y no tentarse con los números, eso genera la seguridad y la solidez del proyecto.

Cuesta mucho hacerse un nombre, un lugar en el mercado y el consumidor es muy sensible en el gusto y en el desencanto. Todo debe basarse en un producto que sea honesto, digno y auténtico. Es lo que hemos hecho desde siempre.

¿En qué proyectos está trabajando?

Se viene un proyecto muy lindo, estamos desarrollando un viñedo y una bodega con capacidad para 50.000 litros en Purmamarca, Jujuy a través de una sociedad.

Adquirimos una finca de 2200 m2 y estamos plantando los viñedos. La idea es hacer la primera cosecha el año que viene con uvas de productores de la zona hasta que tengamos la propia. En el norte se realiza a mediados de abril, luego de la vendimia de Mendoza.

¿Qué lo motivó a elegir esa zona?

Viajé por primera vez a Purmamarca en 2009 y me encantó el lugar. Nunca me imaginé que terminaría haciendo una inversión allí.

Probé los vinos que se producen en la zona y me gustaron mucho. Noté que en algunos casos les faltaba algo de técnica y ese desafío me entusiasmó así como la idea de elaborar vinos de altura y potenciarlos.

¿A cuánto asciende la inversión de este desarrollo?

Entre viñedos y maquinaria, la inversión ha sido de aproximadamente 600.000 dólares.