Yoga por los Caminos del Vino propone desde este viernes, una serie de especiales

encuentros de cara al mes de la primavera. En bodegas, hoteles y escenarios vitivinícolas de Mendoza, las próximas semanas prometen prácticas para elevar el espíritu y deleitar los

sentidos en medio de bellos paisajes.

Las fechas programadas son:

• Viernes 27/8 a las 16.30 hs: Yoga + té en Park Hyatt Mendoza, Ciudad de Mendoza.

• Sábado 4/9 a las 11.30 hs: Yoga + lunch en Esencia Espacio (de la chef Graciela Hisa),

Tunuyán.

• Viernes 17/9 a las 16 hs: Yoga + té en Susana Balbo Wines, Luján de Cuyo.

• Sábado 25/9 a las 10.30 horas: Yoga + brunch en Bodega Chandon, Luján de Cuyo.

• Sábado 2/10 a las 16 hs: Yoga + té en Bodega Santa Julia, Maipú.

En todos los encuentros se comparte una práctica de yoga (con interiorización, ejercicios de control de la respiración, posturas físicas, concentración, relajación y meditación), buscando la armonía de los planos físico, mental y espiritual de los asistentes.

Desde 2018, Yoga por los Caminos del Vino brinda experiencias wellness en parajes

vitivinícolas para disfrutar de clases de yoga durante los mediodías, siestas y atardeceres

mendocinos en conjunto con bodegas locales que suman, al término de la práctica, opciones individuales de brunch; almuerzos livianos, picadas, un completo servicio de té, o cóctel a la luz de la luna.

El producto enoturístico, ganador del premio plata del concurso Best of Mendoza´s Wine

Tourism, en la categoría “Experiencias innovadoras”, cuenta con el aval del Gobierno de

Mendoza, Bodegas de Argentina, Fondo Vitivinícola, Caminosdelvino.org y el programa Wine in Moderation.

Informes e inscripción a: [email protected] o al 2615085438.

El producto ofrece clases y propuestas gastronómicas de acuerdo a las disposiciones

vigentes en el marco de la emergencia sanitaria y admite un cupo limitado de participantes.