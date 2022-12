Cocktail & food lovers: el bar porteño que está entre los mejores del mundo llega a Mendoza

Luego de haber celebrado su segundo aniversario y estar presente en “Whisky live”, el evento más importante del mundo de whisky, The Garnish Bar continúa innovando y mostrando lo maravilloso de la coctelería de Argentina. En esta oportunidad, recibirá a Roisbert Gonzalez y Daiana Ferraro, Jefes de barra, elegido como uno de los mejores bares del mundo.

Para esta visita, el día martes 29 de noviembre los bartenders estarán brindando una master class gratuita sobre el “ADN PRESIDENTE” a las 16 hs.

Asimismo, el día miércoles 30 de noviembre a las 20 hs estarán presentando en un Pop Up único, la coctelería del bar N°61 del mundo para los @50BestBars @presidentebar

Esa misma semana, el viernes 2 de diciembre a las 20 hs., The Garnish recibirá a Verne Club -bar clásico de Buenos Aires y parte de los 50 Best Discovery-. Para esta ocasión, es que arribarán al bar de Av. Colón 670 su Head Bartender @witchtender demostrando en este take over, la maravillosa coctelería del Verne Club, donde participa el reconocido @fedecuco.

Como todas las semanas, The Garnish Bar continuará con su ciclo de #juevesdeindustria. Este consta de la invitación de bartender de Mendoza con el objetivo de que todos puedan seguir conociendo la coctelería local y nacional

En noviembre “el templo” tuvo el privilegio de recibir a Sebastian Ortega Head Bartender de Chirolas Bar, Sebastian Bresuti -Head Bartender de Ground Aristides- y a la reina del Bosco Juli Chechi. En diciembre también participarán Rabbit de Lounge Bar y muchos más.

Así es que The Garnish sigue posicionándose en Mendoza, siendo uno de los bares más elegidos por los mendocinos y turistas, con propuestas innovadoras, coctelería de lujo, un whisky club con más de 170 etiquetas en barra, comidas increíbles de bar para disfrutar en plan noche de tapas o bien cena clásica; y desde diciembre, es que arrancará con las noches de DJ en la vereda de este clásico e innovador bar.

