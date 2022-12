Con la Tolerancia Cero de marco, se realiza mañana el Foro Anual Vitivinícola (acá la agenda completa)

Bodegas de Argentina organiza el Foro Anual Vitivinícola para analizar con especialistas los principales desafíos que tiene el mundo del vino.

Los ejes fundamentales del debate que se hará este viernes, giran en torno a la necesidad de seguir potenciando la relación entre el turismo y el vino, buscar soluciones para el creciente problema de la falta de agua y la necesidad de optimizar su uso y en tercer lugar, el análisis sobre los desafíos de adaptarse a las nuevas formas de comercialización y consumo.

El foro se realiza con el apoyo de Sitevinitech, durante este viernes, de 9 a 18, en el Auditorio Ángel Bustelo, de la Ciudad de Mendoza.

Se trata de un encuentro que reunirá a personalidades de la política, el mundo empresario vitivinícola, periodistas y oradores extranjeros y locales para debatir la coyuntura actual y el futuro de la vitivinicultura en el ámbito internacional, nacional y regional. Vienen los ministros de la producción de varias provincias vitivinícolas, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el economista Carlos Melconian. Está prevista la presencia del gobernador Rodolfo Suarez

También están invitados consultores españoles, uno de ellos es Jorge Vallina, Consultor internacional y CEO de Global para hablar de enogastronomía y Reyes Ávila Bercial, para hablar del desarrollo del enoturismo.

La convocatoria de Bodegas de Argentina se da justo cuando la discusión en torno al proyecto de ley de Tolerancia Cero al alcohol que se está discutiendo en el Congreso de la Nación está en su punto más tirante. Los legisladores radicales están en contra de la iniciativa porque consideran que perjudicaría seriamente a la industria vitivinícola de Mendoza y le han pedido públicamente a la senadora Anabel Fernández Sagasti que aproveche su llegada a la vicepresidenta Cristina Fernández para que frene la iniciativa que -de aprobarse en el Senado- se convertiría en ley porque ya tuvo media sanción en Diputados.

Justamente en la convocatoria al Foro están invitados este viernes los algunos de los protagonistas de esta contienda política, el senador radical Alfredo Cornejo, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y el diputado, Omar De Marchi

La agenda

9.00-09.30

Inicio

Martín Hinojosa Presidente de INV

Gobernador de la Provincia de Mendoza, Rodolfo Suarez

Presidenta de Bodegas de Argentina, Patricia Ortiz

09.30 - 10.30 Panel Productivo Federal ¨El Desarrollo Vitivinícola Nacional¨

Moderadora: Soledad Gonzalez - Periodista Los Andes

Mtro. de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié

Mtro. de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, Ariel Lucero

Mtro. de Producción de Neuquén Facundo, Lopez Raggi

Mtro. de Producción de Río Negro, Carlos Banacloy

Mtro. de Producción de Salta, Martín de los Ríos

Director de Comercialización y Competitividad - Ministerio de la Producción La Pampa, Nicoló Cavallaro

10.30 -11.00 Coffee break

11.00 -12.00 Panel Político ¨El Vino más allá del 2023¨

Moderador: Rubén Rabanal - Periodista MDZ

Presidente de INV, Martín Hinojosa

Senador Nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo

Senadora Nacional por Mendoza, Anabel Fernandez Sagasti

Diputado Nacional por Mendoza, Omar De Marchi

Ex. Gobernador y Ex. Diputado Nacional por Salta, Juan Manuel Urtubey

Ex. Secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Santiago Hardie

12.30-13.30 Lunch

13.30h - 14.30h Contexto Económico Nacional e Internacional

Economista, Carlos Melconian

Director Ejecutivo, Unión Industrial Argentina, Diego Coatz

SALA ENOTURISMO Y CAPITAL HUMANO

14.30h - 16.00h

Transformación y desafíos en Enoturismo

Tendencias del desarrollo Enoturístico

Reyes Ávila Bercial - Consultor internacional (España)

El nuevo concepto de la Enogastronomía

Jorge Vallina Consultor internacional y CEO de GLOBAL (España)

16h - 16.30 h Coffee break

16.30h - 18 h

Gestión del Capital Humano en un nuevo entorno de negocios

Germán Ruiz, Director Outsourcing RANDSTAD

Gustavo Aguilera, Director de Talentos MANPOWER

Marcela Beverstein - Directora de RRHH Grupo CETA

Carla Cantisani Directora de servicios y Calidad Adecco Argentina y Uruguay

El trabajo Infantil en la Cadena Vitivinícola - OIT

María Eugenia Figueroa (OIT) - Natalia Gusman (UnCuyo)

SALA SUSTENTABILIDAD

14.30h - 16h

El recurso hídrico, clave de la sostenibilidad

Situación del agua en el mundo

Luis Loyola - FAO

Situación del agua en Mendoza

Sergio Marinelli Superintendente - Dpto Gral Irrigación

Nuevo código del agua en Mendoza

Marcela Andino Secretaría de Gestión - Dpto Gral Irrigación

Marité Badui Jefa de Gabinete - Dpto Gral Irrigación

16.00h - 16.30h Coffee break

16.30h - 18.00h

Situación del agua en Chile

Valentina Lira - Grupo Concha y Toro

Situación del agua en San Juan

Ramiro Cascón - Mesa del Agua de San Juan

Situación del agua en Regiones Argentinas

Ing. César Arland - Grupo CREA Valles Cordilleranos

SALA COMERCIALIZACIÓN

14.30h - 16.00h

Venta online internacional

Michael Osborn - Wine.com

Data Science aplicado al marketing de vinos: el caso de Wine.com

Daniel Romano Co-founder & CEO at Good Moose

Madurez digital en las empresas: cómo determinarla y cuáles son las prioridades según cada nivel de desarrollo

16.00h - 16.30h Coffee break

16.30h - 18.00h

El mercado nacional

Leonardo Alaniz- Director Comercial Scentia

Entendiendo a los shoppers en un contexto desafiante

Gustavo Mallo - Gerente Comercial Scanntech

El consumo del vino en el comercio de cercanía, Oportunidades y desafíos

El evento se desarrolla con el apoyo de Sitevinitech, la Feria de la Industria Vitivinícola, y contó con el respaldo de: Adecco, Grupo Ceta, UnCuyo, Medifé, Coface, Randstad, FUNC, Andreani, Gobierno de Mendoza, Grupo Gestión, Grupo Consultores de Empresas, Verallia, Eficiencia personas empleo, Manpower, InSur, Bayton, Grupo América, El Siete, Uno Medios, Radio Nihuil, Los Andes, Radio Mitre, MDZ, entre otros.

Bodegas de Argentina, la organizadora

Bodegas de Argentina es la cámara de la industria del vino de la República Argentina. Fue creada en 2001 por la fusión del Centro de Bodegueros de Mendoza (1935) y la Asociación Vitivinícola Argentina (1904).

Cuenta con más de 250 bodegas socias de todas las zonas vitivinícolas del país, nacionales y extranjeras, desde las más tradicionales hasta las más modernas, a las que representa ante diferentes organismos e instituciones. Sus socios constituyen más del 70% del mercado interno y el 90% de las exportaciones de vinos fraccionados de Argentina.

Sitevinitech, la Feria de la industria vitivinícola más importante del hemisferio sur también es parte de la organización. Se realiza cada dos años en nuestro país y es el mayor evento de la industria de la región, cuenta con el sólido respaldo y trayectoria de una alianza de alcance mundial.

En su última edición, concurrieron 150 empresas del rubro y casi 10.000 visitantes de todas partes del mundo. La próxima edición será en el 2024.