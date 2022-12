Metaverso: qué, cómo y para qué surge 

El metaverso es un mundo virtual que interactúa con el material y propone una combinación entre ambos con la ayuda de la realidad aumentada.

En este metaverso ya se han realizado, ventas y alquileres de terrenos, locales comerciales y hasta desfiles de moda; todas las semanas se presentan actividades en las que se puede participar.

Esta tecnología promete traer cambios a nuestra vida cotidiana y en los negocios e inversiones en un futuro cercano. Como en el caso de las crypto, es importante saber del metaverso para continuar actualizados y que los cambios no nos tomen por sorpresa.

Se preguntarán para que sirve el metaverso, y en realidad sirve para derribar las barreras que existen entre nuestra realidad y el internet, permitiendo que personas de todo el mundo puedan interactuar entre si por medio de avatares.

Actualmente ya es posible comprar inmuebles, ir a fiestas y desarrollar proyectos dentro de este universo virtual, además de la existencia de profesionales dentro del mismo.

Se puede acceder a él a través de plataformas como Decentraland y The Sandbox, para poder ingresar se necesita de lentes de realidad aumentada en algunos casos y tienen un costo de unos usd 600.

Si se quiere experimentar en la inmersión para comprender el metaverso existen algunos sitios web gratuitos y así poder explorarlos libremente.

Este mundo se relaciona con las criptomonedas por su esencia descentralizada, sin contar que la compra, venta, alquileres y realización de eventos pueden pagarse con crypto.

Claro está que, por tratarse de una novedad real, dentro de toda su virtualidad, se generan dudas e inquietudes. Pero ya no es cosa de películas futuristas, sino que “hoy” estamos viviendo, queramos o no, lo entendamos o no, en una película del futuro. Resistirse al cambio, a este cambio, hará que nos quedemos fuera de la evolución. Así es que caminamos hacia el futuro, a nuestro paso a nuestra velocidad, pero ciertamente, hacia allá vamos.