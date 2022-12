Construcción en seco: la Escuela de Montajistas de Grupo LTN ya formó 36 especialistas y va por más

Este 2022 se realizó una nueva edición de Escuela de Montajistas organizada por Academia LTN en Mendoza. El nuevo ciclo avalado por GRUPO LTN y el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) sede de la Universidad Nacional de Cuyo contó con un total de 36 participantes.

El mismo fue impartido en tres jornadas de módulos teóricos y prácticos, donde se compartieron amplios conocimientos sobre técnicas de montaje mediante paneles termoaislantes fabricados en la planta de Friolatina, ubicada en Mendoza.

La capacitación contó con la participación de personas del oficio en busca de nuevas oportunidades laborales, profesionales independientes, cuadrillas de trabajo que se desempeñan en otros rubros y buscan conocer este sistema constructivo, empresas constructoras tanto de la provincia de Mendoza como de Santa Fe, personal de la Municipalidad de Godoy Cruz y del ITU.

Para iniciar la última edición se contó con la visita de Juana Santos, quien junto a su compañera y más de 15 mujeres trabajadoras de la construcción fueron unas de las primeras alumnas de la capacitación de Escuela de Montajistas. En su visita compartieron su experiencia demostrando que la inserción laboral de mujeres en la construcción en seco es posible, dado que es un producto que permite ser manipulado con mayor facilidad.

Además, contamos con la presencia de Zizi Construcciones metalúrgicas, nuestros aliados comerciales de la provincia de Santa Fe, quiénes nos brindaron su testimonio.

También estuvieron presentes estudiantes provenientes del Instituto Técnico Universitario (ITU) y Micaela Valdez de la carrera de Mantenimiento nos narró su experiencia.

"Había visto el producto, un profesor me invitó a participar y me gustó mucho el curso. Me interesa conocerlo y aprender a manipularlo, ya que es un producto innovador y vanguardista que se implementará mucho más a futuro".