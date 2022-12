Una "joya" de Bodegas Bianchi, entre los 9 mejores Chardonnay del mundo

Con sede en Londres, The Drinks Business es una de las revistas más influyentes del mercado del vino y los licores. Lanzada en 2013, la competencia The Global Masters, marcó un cambio distintivo en la forma en que se juzgaba el vino. Por primera vez, las nociones preconcebidas sobre la importancia de la zona de origen se dejaron de lado, lo que ha permitido que vinos de todo el mundo se juzguen a ciegas únicamente por su estilo y precio, por un panel de cata compuesto por Masters of Wine, Master Sommeliers y compradores senior.

En este marco y compitiendo contra 127 vinos de 13 países, el María Carmen cosecha 2021 obtuvo el premio “Master” en su categoría. De esta manera se transformó en el único Chardonnay de Argentina en lograr la máxima distinción, reservada para aquellos vinos que demuestren “una enología impecable” y puntajes entre 97 y 100 puntos.

María Carmen, un vino creado en tributo a la compañera de vida de Don Enzo Bianchi, fue distinguido en Londres como “Chardonnay Master” y el mejor de Argentina, según The Drinks Business.

“El premio Master es el máximo puntaje y reconocimiento que puede recibir un vino en esta competencia, y como se cata a ciegas con vinos de diferentes países esta distinción adquiere un carácter global y nos ubica en el podio de los Chardonnay del mundo.”- afirma Rafael Calderón, gerente general de Bodegas Bianchi.

Solo los mejores vinos que compiten obtienen medallas, Bronce, Plata, Oro, y como excepcional, el título de Master. El alto nivel de los jueces garantiza el reconocimiento internacional de todas las medallas otorgadas. Entre ellos, la Master of Wine Patricia Stefanowicz, miembro del jurado fue la encargada de describir al vino:

“Esta joya es de Bodega Bianchi, una productora con visión de futuro cuya oferta turística incluye recorridos en bicicleta por los viñedos, además de los más habituales picnics y catas de vino. De color limón pálido, el vino muestra hermosas manzanas doradas y ciruelas amarillas respaldadas por un suave roble ahumado. La fruta está enmarcada por una acidez viva. De textura cremosa y persistente, el vino combina bien con platos de carne de cerdo, tal vez con damascos o duraznos con un toque de brandy y crema”.

Se trata de un elegante Chardonnay -100% varietal de San Rafael- que presenta aromas frutales, notas ahumadas y especiadas aportadas por sus 12 meses en barrica de roble francés.

Silvio Alberto, Chief Winemaker de Bodegas Bianchi, lo describe con detalle: “Es un vino de seductor color verdoso con reflejos olivas. En nariz, sus aromas remiten a vivaces notas cítricas y minerales muy bien amalgamadas con deliciosas notas a frutas blancas como pera, manzana verde y durazno blanco. Es un vino de mucha frescura, en donde las delicadas notas de vainilla y miel obtenidas de su crianza en roble francés, acomplejan su aroma. En boca tiene una entrada refrescante, con muy buena acidez y complejidad, descubriéndose notas minerales, frutales, y un dejo de vainilla que lo hace muy atractivo y untuoso. De marcada estructura y final prolongado”

María Carmen es un vino de carácter intenso que rinde homenaje a toda mujer excepcional que se encuentra al lado de todo gran hombre. Disponible en las importantes vinotecas del país y en la tienda online www.bodegasbianchi.com.ar con envío sin cargo a un precio sugerido de $14.850.-