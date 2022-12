Hacia la movilidad dinámica: Taurus, la bici eléctrica para carga de última milla creada por dos mendocinos

Luego de concretar sus estudios de grado y convertirse en ingeniero electromecánico, en el año 2012, el maipucino Mauricio Morales, realizó un MBA en el IAE (la escuela de negocios de la Universidad Austral). En 2016 se animó a fundar su propia empresa de ingeniería, dedicada a la comercialización de materiales eléctricos y decidió ir por más.

En abril de 2022, junto a su amigo Franco Módiga (responsable del diseño del proyecto), con quien cursó parte de su carrera universitaria, creó Taurus, una bicicleta eléctrica para carga de última milla. El concepto “última milla” hace referencia al tramo final de una entrega, desde el centro de distribución hasta que llega a manos del consumidor.

“La idea arrancó viendo las tendencias mundiales de innovación tecnológica en rubros destacados. Durante la pandemia creció mucho el canal de e-commerce con logística de última milla que por lo general es el tramo más complejo, ya que suele involucrar parte del radio céntrico, que siempre es complicado por el tránsito. Notamos que en Europa se propician soluciones de movilidad dinámica para zonzas urbanas y decidimos replicarlas aquí. El hecho de tener a Mercado Libre como empresa local fuerte y con mucho volumen de logística, nos inspiró a agregar valor en una solución para que las entregas sean más eficientes”, cuenta Mauricio Morales.

Un desarrollo a medida

Antes de poner en marcha del proyecto, Mauricio y Franco se reunieron con diferentes empresas de logística, entre ellas, Mail Express, quienes les transmitieron sus principales necesidades y dificultades. Atendiendo esos requerimientos, los emprendedores fueron modelando el diseño para brindar una solución concreta. “Nos inspiramos en el mundo y lo adaptamos a nivel local”, destacan.

Taurus es un cuatriciclo (ya que tiene 4 ruedas) que cuenta con un motor eléctrico que interpreta el esfuerzo del pedal del ciclista y aporta una asistencia mecánica para facilitar el movimiento. Es un sistema biohíbrido: la fuerza muscular se une a un motor eléctrico.

Está construido en acero, con caños curvados y soldados. Tiene sistema de frenos hidráulicos a disco en las 4 ruedas y suspensión independiente en cada una (un requerimiento para transitar por las calles y ciclovías de manera segura). Su capacidad de carga es de 200 kg, con un volumen de 1200 litros (la mitad de un utilitario). Su velocidad máxima es de 25 km por hora.

La inversión inicial para el desarrollo fue de 50.000 dólares.

Compromiso social y medioambiental

Taurus fue concebido como un proyecto de triple impacto: económico, social y ambiental.

“Por lo general, las empresas que brindan el servicio de última milla se dedican a 2 rubros: paquetería y servicio postal tradicional (que incluye papelería: cartas documento, sobres y notificaciones que aún se utilizan mucho en el mercado).

Esta solución reintegra al cartero al recorrido de entrega (un puesto de trabajo que tendía a extinguirse), ya que puede llevar un mix de productos en el box de carga.

Además, las empresas que incorporan esta solución ahorran energía y costos (Taurus no requiere patentamiento, costos impositivos, RTO ni carnet de conducir). Tampoco genera multas y permite emplear a personas sin experiencia. Contribuye, a su vez, a prevenir el sedentarismo; no contamina, no genera residuos de ningún tipo y su proceso de producción es mucho más limpio que el de la construcción de un auto”, señala Mauricio Morales.

En cuanto a la etapa del desarrollo, indica: “Tenemos el prototipo validado, ya está en servicio y ha recorrido sus primeros 200 km. Llegamos al PMV (producto mínimo viable), lo que nos permite estar en carrera para comenzar a fabricar.

Estamos trazando opciones, ya que hay un universo muy grande de posibilidades. Sabemos que puede surgir la necesidad de alquiler de flotas o el desarrollo de una aplicación de entrega de paquetería. Queremos dejar que el mercado nos sorprenda”.