Llega la 10ma Edición de la campaña de reciclado de vidrio "Brindar es Dar"

Verallia Argentina, proveedora de envases de vidrio para la industria vitivinícola y olivícola de Argentina, realiza en Diciembre y por décimo año consecutivo su campaña “Brindar es dar”, acción enmarcada dentro del programa “Vidrio, una acción transparente” que promueve el reciclado de envases de vidrio con fines benéficos y que este año fue premiado por Ecovadis y por la Cámara de Comercio Franco Argentina.

“Brindar es Dar” apuesta a que las botellas y frascos que se utilicen durante los festejos de fin de año encuentren un destino solidario ya que, el vidrio reciclado se pesa y su equivalente en dinero, se utiliza con fines benéficos para distintas instituciones.

La mecánica es que quienes lleven sus botellas o frascos de vidrio para reciclar en los contenedores verdes de Verallia, reciban cupones para participar por el sorteo de seis canastas navideñas (tres en cada uno de los puntos).

No hay un límite de vidrio que se pueda llevar, de hecho cada año familias enteras cargan camionetas completas con envases destinados a este fin solidario. Sí se debe tener en cuenta no llevar focos, espejos, u otros tipos de vidrio no factibles de reciclar : sólo se aceptan botellas y frascos de cualquier tamaño y color.

Este año el canje se hará los días viernes 23 y 30 de diciembre de 18.30 a 21.30 en Jumbo Chacras y en Vea de La Barraca Mall. Por cada cinco envases de vidrio la empresa entrega un cupón y la persona, dando sus datos, participa de los sorteos que se realizarán el día 30 de diciembre a la hora 21.30 en ambos puntos de reciclado.

Acerca del Programa “Vidrio, una acción transparente”

El Programa “Vidrio, una acción transparente” lleva 11 años de trabajo ininterrumpidos. El mismo consiste en la recolección de vidrio en distintos puntos del Gran Mendoza en contenedores con forma de campana con el logo de Verallia. En ellos se pueden depositar frascos y botellas, que luego se convertirán en botellas nuevas en los hornos de la empresa.

El vidrio se recolecta durante todo el año ; Verallia Argentina pesa este vidrio reciclado y su equivalente en dinero lo utiliza con fines benéficos.

La solidaridad de los mendocinos junto a Verallia Argentina crea mayor conciencia social de responsabilidad y compromiso en el cuidado del medio ambiente, ayudando a la vez, a cubrir las necesidades de salud de nuestros niños a través de la Fundación Notti.

Para conocer más sobre el Programa de reciclado ingresar a https//:puntosdereciclado.ar.verallia.com