Es mendocino y con 35 años se convertirá en el primer Doctor en Viticultura de la Argentina

Roy Urvieta es el joven enólogo que tiene a cargo los vinos Domaine Nico, Pinot Noir de parcela que nacen de la obsesión de Laura Catena por los Pinot de Borgoña y que apuntan a recrearlos en la altura del Valle de Uco. Pero además Roy es un investigador del Catena Institute of Wine y es un acadèmico muy estudioso que está a punto de convertirse en el primer Doctor en Viticultura de la Argentina.

-Roy, sos muy jóven, ¿pero ya llevás varios años en Catena?

-Tengo 35 años y trabajo en la Bodega Catena Zapata desde el año 2006. Ya después de salir del secundario empecé a trabajar en la bodega, en una bodega que está en el sur, y vivo en La Consulta.

-¿Dónde està enfocado tu trabajo dentro de Catena?

-Ahora mi trabajo está enfocado en lo que es en el área de Enología del Catena Institute, que es el área de investigación de la familia Catena, y en Domaine Nico, que es un proyecto personal de Laura.

-¿Pinot Noir?

-Son todas parcelas de Pinot Noir del Valle de Uco. Son cinco en total, que son proyectos bastante nuevos a nivel comercial, pero ya de varios años de investigación previa antes que saliera al mercado.

-¿En qué se basa el proyecto?

-Laura como siempre ha sido muy fanática de lo que es Pinot y ella vivió en la Borgoña cuando era adolescente, lo cual hizo que siempre estuvo bastante enfocada en esta variedad, y en el año 2008 cuando empezamos a trabajar fuerte, Ale Vigil ya había hecho bastantes estudios previos antes, en el año 2003 al 2005, pero en el año 2008 se empezó a hacer foco en tratar de entender distintas selecciones de plantas de Pinot Noir, cómo elaborarlo, cómo usar el racimo entero, usar el criterio de parcela que ya se venía usando también en el resto de la Bodega Catena Zapata. Y en 2016, año raro para nosotros: húmedo, lluvioso, nublado. Ese año, cuando Laura prueba los vinos, que teníamos cerca de 26 parcelas en total, ella decide mantener cinco separadas, fraccionarla, y ahí nace el proyecto Domaine Nico.

-¿Y te sumaste de lleno?

-Y, bueno, como yo venía trabajando en la parte de investigación con eso, fue buenísimo que seguí con Laura, que me confió la parte enológica de este proyecto.

-Entraste acá con 18 años, muy joven, hoy tenés 35 años y toda una carrera. ¿Pero además me sorprendió tu nivel de formación académica?

-Yo salí de la secundaria, estudié en una escuela técnica y quería hacer Ingeniería en Sistemas. Nada que ver. Siempre me gustaron las computadoras, pero quería tener un año libre al salir de la secundaria, más que nada para para encaminar a ver qué quería hacer. Y mi papá me dijo que no podía estar en la casa sin hacer nada, y obvio que no, además mi viejo militar (paracaidista) y empecé a trabajar en una cosecha en la bodega que está en Vista Flores, y en el año 2006 ahí conocí a Fernando Buscema y también a Ale Vigil y quedó trabajando en la parte de Sistemas.

Y en el año 2007 decido empezar Enología en La Consulta, así que empecé a estudiar la Tecnicatura, hice los dos años y medio, y después con unos amigos hicimos una vinculación entre la Tecnicatura con la Licenciatura y seguir en la UTN los otros 2 años que me quedaban, y me recibí en el año 2015. En el año 2008 empecé a trabajar en el Catena Institute en la elaboración de vinos en Vista Flores y después pasé acá en Agrelo, y la parte de ciencia siempre me gustó y ya venía trabajando en investigación.

-¿Pero de pronto pasas a jugar "las grandes ligas" en lo académico?

-El Fer (Buscema) había hecho su Maestría en UC Davis. Yo había ido ahí en el año 2011, tuve la oportunidad de ir a ayudarle en la bodega donde estaba Roger Wilton, la verdad fue increíble. Y se dio la oportunidad de hacer un doctorado (Tesis Doctoral en Agronomía) que era justamente para continuar lo que ya había hecho el Fernando en UC Davis, que era caracterizar al Malbec. Después mi tesis es complementaria, que es darle base a lo que el Fer había estudiado y había publicado,y aparte introducir el concepto de parcela en la literatura científica.

-¿Cómo definís tu Tesis Doctoral?

-Mi tesis doctoral es más ciencia aplicada, lo cual está más en contacto con la industria.

-¿También armaste tu familia?

-Si, con mi mujer Antonella, tenemos una hija, Ariadna, de 12 años.

-¿Y seguís viviendo en tu lugar de origen en Valle de Uco?

-Sí, en La Consulta, es un lindo pueblo en San Carlos, todo es súper tranquilo, lo único complicado es el viaje, porque me queda 50 minutos al trabajo, pero en cosecha está bueno porque uno empieza del sur. Hago el mismo camino que hacen los otros que trabajan allá, solamente que para el otro lado.

-¿Mucho trabajo pero con la doble función de seguir estudiando?

-En los últimos años he hecho mucho foco en el trabajo y en el estudio, pero como te comentaba al comienzo que yo quería estudiar Sistemas, lo cual en los últimos años junto con el Doctorado he tratado de integrar todo lo que es Programación y Estadística a la parte de mi trabajo, lo cual eso es como una integración aparte.

-¿Y te das un tiempo libre para hacer deportes, por ejemplo?

-En cuestiones de deporte ando mucho en bici.

-¿Si tenés que invitar a la gente a sumarse a la cultura del vino vas por el Pinot Noir?

-Yo soy muy promotor del Pinot en general. Obviamente Domaine Nico es un proyecto que trata de buscar identidad de lugar y asentar las bases de lo que uno llama Pinot Noir en Mendoza, lo cual los invito a probarlo, porque es un proyecto muy lindo, con un concepto que tiene una identidad muy marcada, y vamos a seguir trabajando para para poder elevar el Pinot Noir en Mendoza. Así que esa es la clave, y sí, obviamente los invito a que lo prueben. Son vinos que estamos muy orgullosos de este proyecto.

-¿Cuál es tu pasión por el vino?

-La pasión por el vino creo que es cultura más que nada.

