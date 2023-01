Es mendocino, vendió vinos en Brasil y en Inglaterra alcanzó un alto reconocimiento como sommelier

Luciano Rizzato es un mendocino que se diplomó como Sommelier Internacional en la exigente y reconocida The Wine & Spirit Education Trust (WSET) de Londres. Y luego de trabajar en Brasil en la comercialización de vinos, y en Laithwaites -cerca de la capital británica- que es una de las principales comercializadoras de vino de Inglaterra, decidió volver a Mendoza donde pasó las fiestas con su familia, y se propuso quedarse aquí y volcar su experiencia en el sector.

Además ha formado parte de la organización de Decanter, en Londres, uno de los concursos de vinos más prestigiosos del mundo.

En diálogo con EcoVinos, Luciano contó: "Estuve viviendo a unos 30 minutos en tren al oeste de Londres casi 5 años, volví en plena pandemia con la idea de quedarme en Mendoza, pero ante esa situación volví a Gran Bretaña, y ahora sí me quiero quedar a volcar mi expertise en nuestro medio".

"Mi trabajo -explicó- fue como asesor de vinos en la importadora Direct Wines que vende bajo el nombre Gateways Wine en el Reino Unido, la importadora más grande en el Reino Unido y la número uno del mundo en venta de vino online con envío a domicilio".

Sobre su formación, sostuvo: "Empiezo en Mendoza por el 2010 con una especialización en Marketing y Comercio del Vino. Cuando terminé decidí que quería experimentar otro mercado y ahí me fui a vivir a Brasil donde estuve casi dos años en el norte, en Recife y trabajé para una importante importadora de San Pablo como representante comercial en el nordeste, y me sirvió para perfeccionar el idioma portugués".

"En ese momento -agregó- me salió de la ciudadanía italiana y decidí venirme de cabeza a Inglaterra, que es un país conocedor y bebedor de vino en el que han bebido vino de todo el mundo, donde los mayores escritores y críticos de vinos son ingleses, como Tim Atkin, por ejemplo un crítico inglés muy influyente en Argentina. Además los mejores sommelier del mundo trabajan en Gran Bretaña. Como sommelier alcancé el Level 3 in Wines at Wine & Spirit Education Trust/WSET Certified Advanced in wines, y estoy analizando propuestas laborales en Mendoza en el área vitivinícola".

En ese sentido, Rizzato aseguró: "Mi idea es aportar un servicio especializado a turistas desde mi experiencia de vida y capacitación lograda en Inglaterra y Brasil. Y también puede volcar mis conocimientos en el área de comercio exterior de alguna bodega".

Ver nota de Luciano Rizzato en este link: https://youtu.be/wbUR1pWiLuM