5 ejecutivos mendocinos pusieron a prueba su poder de influencia empresarial

Desde el año 2021, el estudio de Administración DOA, integrado por los licenciados Roberto Anzorena y David Frascali, trabaja junto a empresas de Mendoza a través del coaching, desarrollo de proyectos de negocios y herramientas de gerenciamiento.

Como parte de sus acciones, el lunes 9 de enero, los socios llevaron adelante el “Primer encuentro de empresas doaleras” en la oficina DOA Interempresas. De la jornada participaron Darío Gallardo (Ecocuyo diario), Romina Isgro (Durang SRL), Julián Iturbe (Tracam Argentina), Facundo Pérez (Lead construcciones) y Walter López (Pro Company).

“Esta iniciativa responde a las necesidades de acompañar a las empresas que asesoramos en sus procesos de evolución mediante la generación de una instancia de networking y aprendizaje de nuevas habilidades”, comenta Roberto Anzorena.

El encuentro contó con un taller de oratoria, dictado por el locutor nacional Walter López y uno de técnicas de influencia empresarial, a cargo de Roberto Anzorena.

Luego, los participantes compitieron, presentando sus propuestas de valor ante un jurado conformado por los mismos empresarios. Los ganadores en esta instancia resultaron Romina Isgro y Walter López. (El premio para ambos consiste en un pase para ellos y sus equipos de trabajo en la sala de escape Enigma, de Godoy Cruz, que les permitirá potenciar sus habilidades de comunicación y persuasión).

“Fue una experiencia muy enriquecedora, en la que cada participante se reconoció como empresario y puso a prueba su poder de influencia empresarial para resolver un problema mediante la gamificación (técnica que toma las reglas de un juego conocido para aplicar en diferentes ámbitos)”, cuenta Anzorena. También destaca: “Durante este año, a los servicios que brindamos desde DOA, sumaremos una serie de podcasts para conocer en profundidad los verdaderos desafíos que enfrentan los empresarios y transmisiones en vivo a través de Instagram para desarrollar diferentes temas.

¿Cómo lo vivieron los empresarios?

Compartimos los testimonios de los 5 participantes del “Encuentro de empresas doaleras”:

“Participé del primer encuentro interempresas, una nueva prueba a la que me invitó DOA a superar, la cual me hizo sentir felicidad, ansiedad y adrenalina. Tuve la oportunidad de compartir mi experiencia, definir la estructura ideológica de mi empresa y cómo influye en mi desarrollo personal y profesional. Fue un encuentro muy enriquecedor, porque no solo aprendimos técnicas de persuasión y oratoria, sino que también compartimos experiencias y vivencias con otras empresas”, Romina Isgró, Durang SRL.

“Mi experiencia sobre el evento interempresas fue muy positiva, me enriqueció escuchar las experiencias y el camino que transitaron otros empresarios, pude empatizar, sentirme identificado y, por lo tanto, aprender de ellos, tener otras perspectivas. También me ayudó a exponer nuestro valor en el mercado, hablar en público y desarrollar confianza en el servicio que prestamos. Siento que fue estratégico relacionarnos con posibles futuros clientes”, Facundo Pérez, Lead construcciones.

“Había escuchado hablar sobre la gamificación como método de entrenamiento para empresas, pero nunca lo había vivido en carne propia. Me pareció muy interesante e innovadora la iniciativa de DOA porque nos permitió evaluar y ser evaluados por otras empresas, algo que, en lo particular, me resultó muy enriquecedor. Tener que exponer ‘el alma’ de la empresa, la carta de presentación, ante un público calificado, no es algo de todos los días. Es muy movilizador y eso, justamente pasó en el encuentro de empresas. Allí también pudimos compartir problemáticas comunes a todos los empresarios. La dinámica me permitió, además, aprender sobre técnicas de persuasión y comunicación, que son herramientas claves hoy para interactuar con nuestros clientes, proveedores y audiencia”, Darío Gallardo, Ecocuyo.

“Mi experiencia en el evento fue totalmente positiva; poder escuchar lo que viven dueños de otras empresas en el día a día y su forma de exponerlo fue muy enriquecedor”, Julián Iturbe, Tracam Argentina.

“Es importante saber cuándo uno quiere hacer cambios en su vida o en su empresa. Las cosas empiezan a tomar forma, esto me pasó con la experiencia DOA interempresas. Fue la primera vez que concurrí a un encuentro donde tuve la oportunidad de exponer y presentar mi empresa. Fue una experiencia increíble haber podido entender los pasos que me faltan dar para colocar a mi empresa en el lugar que deseo que esté. DOA tiene todos los condimentos y el valor agregado que se necesita en los tiempos de hoy. Es una herramienta que todas las empresas deberían tener”, Walter López, Pro Company.