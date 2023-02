Tres amigos presentaron un vino que desafía el marketing tradicional de la industria

Tres amigos mendocinos los abogados Leonardo Lorente y Luis Belleville acompañados por el enólogo Roberto Drazich desarrollaron un innovador producto.

“Este Profundo Vino” es un vino con grandes características organolépticas, hecho por los mejores profesionales del vino, con la mejor tecnología y técnicas enológicas, sin embargo, desafía la fuerza de gravedad del marketing de la industria.

Cuando decimos que desafía la fuerza de gravedad del marketing de la industria es porque en los últimos tiempos toda la atención se ha concentrado en el Valle de Uco, zona de Mendoza con excelentes vinos, pero no la única. La zona Este siempre ha tenido excelente materia prima, pero por su contexto agreste no fue favorecido con los grandes desarrollos inmobiliarios con el Vino Mendocino como estandarte.

“Creemos que esto ha atentado con la industria clásica, que ha perjudicado a los pequeños productores y con eso sepultó la cultura del vino poniéndolo en un lugar excéntrico. De pronto al vino si no lo tomabas en copa de cristal, a cierta temperatura y si no sacabas en la boca el calcáreo de la tierra donde se habían plantado las vides, no sabías nada de vino. Una locura”, remarcaron los hacedores de esta propuesta.