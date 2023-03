Cómo es la primera etiqueta envolvente: Terrazas de los Andes presenta su nueva identidad de marca

Terrazas de los Andes, pionera en la viticultura de altura desde principios de la década de 1990, presenta su nueva identidad de marca comenzando con Terrazas de los Andes Reserva Cosecha 2021, que se lanzará al mercado en marzo de 2023. Por su parte, el resto de las líneas de los vinos de Terrazas de los Andes se lanzarán con la nueva imagen a medida que cambien sus respectivas cosechas.

«Desde nuestros comienzos, las montañas han sido mucho más que un lugar. Son obras maestras de la naturaleza. Estas montañas y las terrazas de altura donde plantamos nuestras uvas nos dieron nuestro nombre, nuestro estilo de vino fresco característico del lugar, nuestro hogar, del cual somos guardianes comprometidos con el cuidado de este frágil ecosistema. Queríamos lograr una conexión más directa entre nuestra marca y estas montañas sagradas "donde el cielo y la tierra se encuentran"». Los vinos de Terrazas de los Andes expresan lo que Birnie-Scott llama “el sabor fresco de la magia de la montaña”. Son vinos elegantemente equilibrados, vibrantes y de gran cuerpo, con aromas y sabores intensamente afrutados.

La nueva imagen, con su innovadora etiqueta envolvente, permite realizar un viaje de ascenso visual y así rendir homenaje a las escarpadas paredes rocosas y al entorno extremo de la Cordillera de los Andes.

«Quisimos que la etiqueta reflejara nuestra creencia de que “si vas más alto, podes llegar más lejos”», agregó Birnie-Scott. Las líneas en relieve y el acabado de stamping en la etiqueta representan el terroir andino, y la nueva paleta de colores en tonos tierra está inspirada en los colores crudos de la naturaleza y la belleza de la montaña. El lema de la bodega, "Where the earth meets the sky” (“donde el cielo y la tierra se encuentran”), trepa por el contorno de la botella mediante serigrafía vertical y también está presente en la cápsula.