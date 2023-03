"Impulsa Mendoza": Suarez anunció la creación de una nueva empresa estatal para impulsar la minería

En el marco de las actividades de la Vendimia, se desarrolló el 4° Foro de Inversiones y Negocios, en el que participaron empresarios, autoridades nacionales y provinciales. La apertura estuvo a cargo del presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), Eduardo Pulenta, y del Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, quienes destacaron la importancia del encuentro para el presente y el futuro de la provincia.

En esta oportunidad, el mandatario anunció la creación de Impulsa Mendoza SA, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, “con el objetivo de promover un desarrollo sustentable e inclusivo mediante la transformación de nuestros recursos naturales en forma prudente, convirtiendo a Mendoza en un eslabón clave para de la transición energética”. Explicó que los objetivos son los mismos de cuando se decidió rescatar los de VALE.

“Esto es poner en valor nuestros recursos naturales con pleno respeto del ambiente, dentro del marco legal vigente y con las vocaciones territoriales de cada pueblo, buscando movilizar al sector privado desde su posición actual de incertidumbre a una plataforma de certezas”, afirmó Suarez. Asimismo, comentó que la nueva institución será capitalizada con los activos no estratégicos para el proyecto de Potasio Río Colorado recibidos por parte de la transferencia de acciones de la VALE, que quedarán así en manos de la Provincia. “Esto significa que no se ha gastado y no se gastará ni un solo peso de nuestro erario en su funcionamiento”, afirmó Suarez.

Según explicó a los presentes, la empresa podrá actuar sola o en sociedad, dependiendo del tipo de proyecto, y que se busca movilizar al sector privado, “imaginando las alternativas necesarias para que pueda participar desde diversos roles como inversora”.

Cuando se creó PRC, que era la empresa que se quedaba con los activos VALE, y como la compañía no lo había podido vender ni avanzar en 10 años, la Provincia tomó la decisión de quedarse con el emprendimiento y salir a buscar un socio.

La Provincia avanzó y hoy hay tres ofertas, las cuales se evaluarán para determinar cuál será la que le conviene más a la provincia de Mendoza. Las tres tienen algo en común, un porcentaje de las acciones se quedan en Mendoza. Ya no tendremos el 100% de la mina de Potasio Río Colorado, sino una parte y eso es parte de lo que tendrá Impulsa Mendoza.

Como explicó el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, “a su vez, el emprendimiento anterior de VALE era tan grande, que no pudieron avanzar como sucedió con el tema de los trenes”. Además, dijo que la Provincia cuenta ahora con activos como máquinas, locomotoras y vagones, los cuales quedan para Mendoza.

El funcionario comentó que también se ha avanzado en acciones que los privados no realizaron, como la exploración de minerales de la provincia. “El dinero lo hicimos con PRC, por lo cual ahí tenemos un activo como son las acciones de Hierro Indio, que hoy forman parte de la empresa, pero aclaró que cuando se lo entregue a un tercero, no se podrá transferir e irán a Impulsa Mendoza.

“Quedará eso, más el dinero de cuando nos quedamos con PRC. La empresa VALE nos pagó también para el mantenimiento durante seis años. Esos activos y otros más pasarán a Impulsa Mendoza, que buscará lugares para invertir en las zonas, que se cumpla la 7722, que la gente la quiera y que vayamos buscando nichos para trabajar”, sostuvo el ministro.

Por su parte, Pulenta, quien abrió el foro con su discurso, mencionó los casos de éxitos de inversiones que se concretaron en Mendoza y pidió apoyo al Gobierno nacional para avanzar, porque “somos parte de un país que nos tiene que ayudar a traer inversiones y a salir al mundo con nuestros productos, un mundo que está abierto al intercambio pero que compite fuertemente”.

Ante esto, el empresario sostuvo que “el Estado nacional debe apoyar al sector privado con una fuerte política exterior para lograr tratados de libre comercio y, por otro, una política tributaria y un régimen laboral que le permita al sector productivo ser competitivo y asegurar un crecimiento competitivo de la economía en su conjunto”.

Pulenta fue más allá y dijo que el hecho de que la provincia sea gobernada por un color político distinto a la Casa Rosada “no puede ser razón para postergaciones de parte del Gobierno nacional”. Además, mencionó el postergado laudo presidencial sobre Portezuelo del Viento: “Van en contra del interés de nuestra provincia, sin fundamentos técnicos que lo avalen. Son decisiones inconsultas y reñidas con el derecho y el federalismo que afectan las incumbencias provinciales”.

Pulenta sostuvo que, con profesionalismo y seriedad, Mendoza tiene que seguir avanzando en actividades en las que hay mucho por desarrollar, que traigan riqueza a nuestra provincia y permitan financiar grandes obras hídricas, viales y de infraestructura, entre otras. Dio como ejemplo la minería y dijo que “constituye un desafío pendiente, porque es un tema que increpa a toda nuestra sociedad y a su dirigencia, en el que tenemos que ser capaces de poder debatir sin tabúes, con serenidad y solidaridad hasta encontrar un camino hacia un desarrollo sustentable”.