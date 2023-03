Son mendocinos y crearon la primer incubadora de negocios 100% digital y autogestionable de Argentina

"Desde el inicio nuestro propósito fue motivar a las personas, ya sean intraemprendedores con visión, empleados inquietos, estudiantes en busca de lo propio, antes o después de recibirse u otros, para que puedan aprender a crear sus proyectos de negocios (la etapa previa a la creación de una empresa) de manera simple desde su teléfono, en comunidad integrando a su equipo y guiados paso a paso con micro formaciones, métricas y soporte constante con el fin de conseguir más oportunidades de éxito", informó Roberto Bascuñan, Founder & CEO de Emprelabs y ex intrapreneur por 13 años.

En estos tiempos en que cada persona posee sus rutinas ya definidas y que también internamente sienten de manera distinta la necesidad de aprender, entender y experimentar, Emprelabs viene como un aliado para enseñar a crear el proyecto de empresa soñado al ritmo de cada uno.

El proceso es simple, escribís tu idea en la app y con las herramientas que brinda podés validarla junto con el producto y el mercado, te ayuda a entender las finanzas y ventas, gestionar las tareas de cada miembro y además creás un documento que puede utilizarse para buscar financiamiento, equipo, socios, etc..

¿Con qué me encontraré?

(Algunas secciones de la app)

Se empieza con la prueba free de la primera etapa, que incluye concientización inicial y el modelo de negocio de industria e idea particular sea digital o no digital. Fácil, cómodo, no sería loco pensar que un plan de sábado por la noche puede terminar en un proyecto entre colegas, amigos o familia.

En Argentina es necesario la creación de miles de empresas más, sumar a la actividad interna y a las exportaciones, aportar a la matriz productiva y a los ODS 2030.

En ese sentido, la App Emprelabs, impulsa a los proyectos para que vean la luz e impacten sobre estas necesidades.

La app además colabora en educar y culturizar a las personas en la creación de negocios, finanzas, habilidades blandas y sobre todo genera el click en la manera de pensar, confiar en ser capaces de construir algo grande y propio con potencial e impacto, siguiendo los consejos y tips.

Emprender a veces da miedo y genera incertidumbre, lo bueno es que la app está creada por un equipo emprendedor que ha pasado por esas instancias, acompaña en este sentido y toca temas de motivación o aspectos como que no es necesario dejar de trabajar o tus estudios para comenzar a crear, vas experimentando sobre la marcha y en paralelo.

"Nuestro camino es largo, y nos queda mucho por recorrer, pero estamos orgullosos de que hemos comenzado a generar cambios positivos, que es lo más importante” agregó la Cra. Anabelia Garello en su rol de Co-founder.

Por otro lado, Roberto Bascuñan invitó a formar parte del equipo Emprelabs como mentor, socio, ejecutor o voluntario en algún área de interés y si tenés algún proyecto en mente tenemos un sistema de becas para vos y tu equipo.

Y cerró con una frase: “Las ideas con gestión y ejecución equivalen a oportunidades de éxito, sin ello equivale a vacío”

Contacto:

www.emprelabs.com

[email protected]

+5492615753814