Spoter Ads: El nuevo marketing made in Mendoza para atraer clientes

Cuando creíamos que la revolución digital terminaría alejándonos cada vez más de las personas, ocurre un hecho mundial que irónicamente nos obliga a encontrar en la tecnología una forma genuina de conectarnos entre nosotros.

Esta necesidad de empatizar con el otro a kilómetros de distancia se vio reforzada por la búsqueda de una solución para los millones de trabajadores que necesitaban mantener sus negocios activos en un contexto de aislamiento social. Entonces, plataformas como WhatsApp, de uso principalmente personal y cotidiano, fueron la salida de muchas empresas para conversar con sus clientes de forma ágil y, sobre todo, genuina.

Éste fue el disparador decisivo de una tendencia que estaba resurgiendo: las personas queremos volver a conversar, a sentirnos escuchadas, no solo por nuestros amigos, sino también por las empresas. Dejar de ser un número para volver a tener un nombre y apellido frente a quienes tienen productos y soluciones para ofrecernos.

En este contexto surgió Spoter, un software made in Mendoza que logra esta fusión perfecta entre la agilidad del chat, con el trato cálido y humano que puede brindarte el almacén de tu barrio.

¿Qué es Spoter?

Spoter es un software de gestión de comunidades que permite administrar y automatizar conversaciones digitales a gran escala. ¿Cómo? A través de un ChatBot que no solo enviará respuestas personalizadas e interactivas a todos tus clientes cuando lo necesiten, sino que además te permitirá recabar una base de datos detallada del comportamiento de cada prospecto. Es decir, podrás conversar abiertamente con tus clientes mientras conoces sus hábitos, gustos e intereses.

“En Spoter decimos que el marketing digital ya no se trata de buscar conversiones, sino conversaciones” afirma Luis Rovello, Co-Founder de Spoter. “Las pautas en redes sociales no están dando el mismo resultado de antes porque ahora, para concretar una venta, no basta con invitar a hacer un click. Tenemos que darle a la gente la posibilidad de charlar y sacarse todas las dudas con una conversación, tal como lo hacemos cuando visitamos un local, pero con la ventaja de la inmediatez que nos ofrece WhatsApp”.