Elena Alonso: "En finanzas no se trata de género sino de animarse y perseverar en lo que a uno le apasiona"

Elena Alonso es Licenciada en Economía, asesora financiera y coach para ahorros inversión y finanzas para personas y empresas. Es columnista especializada para el diario económico Ámbito Financiero. Actualmente se desempeña como gerenta y socia del agente de bolsa Emerald Capital en Mendoza. Elena será una de las speakers del 3º Encuentro de Mujeres Empresarias, que tendrá lugar el viernes 31 de marzo, a las 19, en Hotel Plaza Paradiso de Chacras de Coria. La actividad busca encontrar a las participantes en un espacio de empoderamiento, diálogo, intercambio y autoconocimiento. Previo a su participación, Ecocuyo, media partner del evento, entrevistó a la empresaria.

¿Cuáles serán los ejes centrales de su exposición en el encuentro?

En la exposición voy a hablar cómo Liderar un equipo, aprender a potenciar lo bueno y delegar, dándoles poder de decisión y aceptar la impronta de las personas que son parte del equipo.

También me interesa abordar otros temas importantes como la tolerancia de los errores como proceso de aprendizaje en las finanzas, la importancia de mejorar las las finanzas personales incorporando objetivos económicos tanto personales como en la empresa y aceptar los errores en el camino, delegando también en un asesor o alguien que me guíe.

¿Qué importancia le asigna a este tipo de foros para generar networking y capacitación entre las empresarias mendocinas?

Me gusta referirme a la mujer en las finanzas por su relación con el dinero y con el tabú de que es un tema de hombres. Tanto en las casas como en las empresas las mujeres son muy buenas administradoras del dinero. Este tipo de encuentros sirven para que conectemos con otras mujeres que están atravesando el complejo proceso de llevar adelante una empresa, y además ayuda a potenciar las ganas, generar ideas, energía, entusiasmo, más allá del aprendizaje puntual que se de en el foro.

¿Cuál es su actividad principal en la actualidad y qué rol siente que ocupa dentro del tejido empresario regional?

Soy socia y gerente de una importante empresa que opera como agente de bolsa: Emerald Capital. Me dedico a las finanzas hace más de 12 años, y más allá de que sea un lugar muy masculino, no se trata de género sino de animarse y perseverar en lo que a uno le apasiona y que quiera dedicarse y profesionalizarse. Una de las banderas que llevo desde hace bastante tiempo es la de la educación financiera y a través de @elena.financiera (IG) puedo dar herramientas prácticas, sencillas y fáciles de entender para toda clase de público.

¿Cuál cree que es el rol de la mujer en empresas familiares y como líderes de equipos?

En lo que respecta al armado de los equipos, elegir por capacidades y no por género, pero a la vez crear un ambiente de trabajo donde este equilibrado otorga una eficiencia y un balance que me gusta en los equipos que armo. Por eso creo que en las empresas familiares debe pasar lo mismo, elegir a la persona para el puesto correcto y no por otras condiciones. En lo que respecta al liderazgo de la mujer en las empresas, veo que cada vez se ven más y es como comentaba al principio, es cuestión de proponerse un objetivo e ir por ello, más allá de ser hombre o mujer. A veces, es verdad, que el esfuerzo es mayor pero se llega cuando uno tiene claro hacia donde quiere llegar.

