España en Mendoza: 8 restó locales se suman a la Ruta Argentina de las Tapas

Del 21 al 30 de abril, Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza proponen vivir la experiencia del tapeo.

Tapeando, el festival gastronómico que rinde culto a la costumbre española de tapear y busca posicionar al país ibérico como destino turístico a través de la difusión de la cultura de la tapa, lanza su segunda edición.

La acción de la Consejería de Turismo de la Embajada de España en Buenos Aires contará con ochenta restaurantes en cinco ciudades de Argentina.

De Mendoza participan The Nook, El Mercadito Arístides, La Roty By the Nook, Almacén Andes Origen, La Central Vermutería, Patio Lorenza, El Mercadito Chacras y Bodega Séptima.



En esta edición Tapeando sorteará dos pasajes a España para quienes contesten una encuesta sobre sus tapas favoritas en la web de Tapeando. Además, quienes participen en los recorridos de tapas y consuman en los restaurantes adheridos suman más chances de ganar.



Espacios gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, y Mendoza ofrecerán, entre el viernes 21 y el domingo 30 de abril, reversiones de las famosas tapas españolas para que los asistentes puedan crear sus propios recorridos de tapeo, visitar bares y degustar pinchos y montaditos mientras se disfruta de una caña o un vermú.

Córdoba - Repúbica - Pincho de langostinos y pimiento calahorra asado

La Plata - Casa tomada - Mini mila de ojo de bife con fideos con manteca de hierbas

CABA - Maula - Tostadas de boquerones a la malagueña

Rosario - Churrasquería - Focaccia, calsa toné, y gravlax de surubí del Rio Paraná

Mendoza - La Central Vermutería - Jalapeños rellenos

En la Ciudad de Buenos Aires, el barrio de Palermo contará con la participación de Bestial; Cacho Rotisería; El Octavo Bar; Paquito; Paxapoga; Overo; y La Pescadorita, entre otros. En Belgrano algunos de los que estarán son Narda Lokanta; Sí, tortilla!; Taproom; y Vereda Adentro; mientras que en la zona del centro y Recoleta, Deltoro; Guré rooftop; Hispano; La Esperanza de los Ascurra; Lady Madrid; y Sifoncito. En Parque Avellaneda se podrá tapear en Yiyo el zeneize y en Olivera Parrilla & Cocina.

En la ciudad de La Plata se podrán degustar tapas en Casa Tomada; Miraflores; Nina, Los Fuegos; y Urquiza Bodegón, por ejemplo; y en Rosario en Abarrote; Belgrano café (birra vermú); y Churrasquería, entre otros. En Córdoba algunos de los que estarán son Bullanga Milanga; El Celta; y La Tapería de Güemes; y en Mendoza, Almacén Andes Origen; El Mercadito de Aristides; y muchos más.



Además estarán presentes algunos clásicos restaurantes auténticamente españoles hermanados con centros de la colectividad que difunden desde siempre la gastronomía y cultura de España. Entre ellos El Faro de Vigo; Hispano y Paxapoga.



Para crear una Ruta de Tapas propia, el festival ofrece un mapa interactivo en este LINK con toda la información de los restaurantes y propuestas de todas las ciudades que estarán en Tapeando.



Otro tipo de experiencia de tapeo son los Walking Tour creados junto a Santander, patrocinador del evento. Con una capacidad máxima de quince asistentes, el grupo recorrerá una ruta de tapas en la Ciudad de Buenos Aires junto a un host que compartirá datos turísticos de España y su liturgia del tapeo, y todo acerca de los restaurantes visitados. Se realizará uno por día los sábados y domingos 22, 23, 29 y 30 de abril, con inscripción previa. Próximamente más información sobre cupos y valores en https://tapeando.com.ar/ y en @tapeando.ar en Instagram.



Level; Santander (que, durante los fines de semana, brindará reintegros de hasta el 20% con un tope de $500 por transacción a los que abonen con Tarjetas Santander Visa de Débito y Crédito, en todo el país);Turismo de Andalucía, la comunidad autónoma donde se originó la costumbre de tapear; Andes Origen; Fundación España; San Giorgio; Bodega Séptima; y Shappire Private, colaboran con Tapeando 2023.



Concurso de la Tapa

Cada restaurante participante de Tapeando propuso una de sus tapas para que un jurado experto seleccione la mejor. Vicky Sevilla, chef valenciana creadora de Arrels, restaurante ubicado en Sagunto galardonado con una estrella MICHELIN, presidirá el jurado encargado de la elección de la tapa ganadora que podrá degustarse durante el festival. El restaurante elegido será premiado con dos pasajes a España.



TODA LA INFORMACIÓN SE PUEDE ENCONTRAR EN

https://www.tapeando.com.ar y @tapeando.ar