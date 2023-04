La Casona Art & Coffee, la nueva propuesta gastronómica de Familia Millán

La bodega centenaria Los Toneles, propiedad de Familia Millán, presenta una nueva propuesta en “La Casona”, Patrimonio Cultural de la provincia de Mendoza, que funciona desde el año 2019 como una galería de arte para artistas locales y con la dirección á cargo de Melisa Millán, tercera generación de la familia, quien es artista plástica y diseñadora, realiza los trabajos de curaduría y vernissage y quien además ha estado a cargo del restaurante Abrasado emplazado en la misma bodega.

Hoy La Casona reabre sus puertas al turismo local y extranjero con La Casona Art & Coffee, teniendo como premisa inicial la de brindar un servicio de excelencia con café de especialidad y patisserie de autor, el nuevo espacio gastronómico de Familia Millán que comanda también Melisa.

"En algunos viajes me topaba con algunas famosas patisseries y quedaba enamorada. Cuando inauguré La Casona como galería de arte tuve la idea de que podría funcionar de la mano de un café, pero ese no era el momento. Luego de desarrollarme en el arte (como curadora) me dí cuenta que mis habilidades y mi pasión también estaban más relacionadas a la gastronomía y es ahí donde decidí transformar el espacio en la cafetería y pastelería que siempre soñé. Toda la pastelería de La Casona tiene mi personalidad, tiene los tonos y colores que utilizo en mis obras. Y las formas de cada plato evocan a mi infancia o mi lado más romántico", cuenta Melisa Millán, directora del Área de Hospitalidad de Bodega Los Toneles y miembro de Familia Millán