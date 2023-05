Vinos | 9 may 2023 Hot Sale 2023: ¿cuáles son los descuentos y beneficios que ofrece Bodegas Bianchi este año? 08:00 |Durante 3 días la tienda on line ofrecerá descuentos de hasta 50% off en vinos y espumantes, 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas, envío gratis a todo el país sin mínimo de compra, entre otras importantes novedades pensadas para sorprender a los usuarios.