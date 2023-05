Aceites de oliva con sello de origen mendocino logran reconocimiento en concurso internacional

Se realizó en Turquía el concurso internacional de aceites de oliva virgen extra Anatolian IOOC 2023, unos de los más importantes del mundo. Sobre 21 medallas que ganaron productos argentinos, 13 fueron mendocinos portadores de la Indicación Geográfica (IG) de calidad.

El concurso se llevó a cabo en la ciudad de Burhanye, Turquía, y contó con un panel de jurados compuesto por 32 miembros provenientes de 12 países: España, Italia, Grecia, Turquía, Israel, Japón, China, Argentina, Marruecos, Palestina, Portugal y Francia. Por Argentina participaron Carolina Caprio y Mónica Bauzá.

En total, el concurso Anatolian IOOC 2023 reunió 356 muestras de aceite de oliva virgen extra (AOVE) de 15 países y se entregaron premios especiales, Best in Class, Best in Country, medalla de Oro y medalla de Plata.

Argentina terminó obteniendo un premio especial, cuatro medallas de oro y 17 medallas de plata y de este modo demostró la excelente calidad de los AOVE del país, que año a año aumentan su calidad y se nivelan con los grandes productores mundiales.

En 2021, Mendoza obtuvo 6 medallas en este concurso (10 la Argentina) y, en 2022, ese número se elevó a 10 medallas para Mendoza (14 la Argentina).

Este año fueron 13 medallas las correspondientes a Mendoza, sobre un total de 21 para la Argentina. Cabe mencionar que siempre es mucho más complejo ganar en los concursos del hemisferio Norte, dado que nuestros aceites compiten en contraestación, contra aceites mucho más jóvenes.

En el medallero global, Argentina se posicionó en tercer lugar, luego de los locales, Turquía y Grecia, y superó a países tradicionalmente fuertes como España, Italia o Portugal.

Un último y llamativo dato surge de analizar los sellos de calidad vinculados al origen de cada aceite, ya que tanto la Indicación Geográfica (IG) Mendoza (Argentina) como la Denominación de Origen Protegida (DOP) Tras-os-Mont (Portugal) compartieron el segundo lugar, con 3 medallas cada una de ellas; luego de la mundialmente reconocida Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba (España), que contó con 6 medallas.

Premios argentinos

Premio Especial – Best Argentina: Gran Laur de Millán SA (Mendoza).

Medallas de Oro

Azait de Aimurai SA (La Rioja)

Gran Laur de Millán SA (Mendoza)

Olivum Blend Medio de Establecimiento Olivum SA (San Juan)

Siriano de Aimurai SA (La Rioja)

Medallas de Plata