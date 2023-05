La principal citrícola tucumana certifica huella de carbono con empresa radicada en Mendoza

Vicente Trapani S.A. es una empresa agroindustrial radicada en Tucumán dedicada a la producción de manera sustentable de limón y sus derivados, desde el campo para el mundo. Según la visión de la empresa, que arrancó en 1935 en la zona de Los Nogales, "somos una empresa agroindustrial, produciendo sustentablemente limón y sus derivados, desde el campo para el mundo. En el camino de la sustentabilidad, contrataron a Green Solutions, que es líder en la Argentina en las Certificaciones de Huella de Carbono y Huella del Agua, y está radicada en Mendoza. Además Green Solutions -con sus socios en Chile- ha sido la primera consultora del sector en certificar el primer producto "Neutral Carbon" de todo Sudamérica.

Ecocuyo entrevistó a Paula Dip, Jefe de Sustentabilidad de Vicente Trapani S.A., quien comentó:

- Hace 8 años formo parte de esta familia, iniciando esta experiencia en 2015 en el área de control de calidad y materia prima. A partir de 2018, comencé a desempeñarme en el área de gestión de calidad, en la planificación, implementación y certificación de normativas y estándares de calidad e inocuidad, tanto en producción primaria como en procesamiento.

-¿Y dentro de ese área te volcaste a la sustentabilidad?

- En 2021 comencé este nuevo camino hacia la sustentabilidad, trabajando en acciones concretas con el fin de incorporar los lineamientos de la Agenda 2030 y sus 17 ODS a nuestra estrategia, como ser la medición de nuestras emisiones. Los estándares GRI y principios de Pacto Global son la base para nuestros reportes de avance en este aprendizaje constante.

-¿Y cómo está nuestro país en el sector?

-Argentina ya es líder en el cuidado de los suelos, en el control de la erosión, en el uso de tecnologías y la innovación agrícola.

La citricultura tucumana no se queda atrás. Al tratarse de un agro negocio de exportación, trabajamos siempre con una mirada responsable y holística del panorama mundial, atentos a los avances, nuevos requisitos, no solo para el cuidado de nuestros recursos, sino también a los requerimientos más exigentes de los mercados internacionales. Si bien hay acciones específicas e individuales en los diferentes productores, estamos todos orientados en cierta medida hacia el desarrollo sostenible y las alianzas colaborativas con el fin de poder mitigar el cambio climático.

-¿Y decidieron comenzar a implementar la Huella de Carbono y la Huella Hídrica?

-La primera iniciativa que consideramos que era fundamental en este camino hacia la producción sostenible, fue la medición de nuestras emisiones.

A través del desarrollo de nuestras actividades productivas, generamos emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con su consecuente impacto sobre el cambio climático. Al mismo tiempo, durante el ciclo productivo de la Empresa, desde la producción primaria hasta el procesamiento en Empaque e Industria, se consume agua. Siendo conscientes de este efecto, y dentro de una Política de Gestión Integrada que contempla el Desarrollo Sostenible la Empresa se propuso estimar sus Huella de Carbono (HC) y Huella Hídrica (HH) en pos de reducir el impacto lo máximo posible. Desde 2021 realizamos medición anual de huella hídrica y huella de carbono en la Empresa. Vamos por nuestra tercera temporada.

Consideramos que era fundamental conocer dónde estamos parados, qué es lo que estamos generando en cuanto a impacto ambiental se refiere, y a partir de esto, qué oportunidades de mejora se nos presentan. Definimos así, en el mediano y en el largo plazo, un plan de acción para poder optimizar nuestros procesos y reducir nuestras emisiones.

El cálculo de la huella hídrica en estos tiempos es fundamental y decidimos también avanzar con este complemento. Estamos viviendo tiempos en los que las sequías vienen siendo cada vez más frecuentes. En consecuencia, el cuidado y uso responsable de este valioso recurso, es el único camino.

-¿Por qué decidieron trabajar junto a Green Solutions?

- Green Solutions ha sido para nosotros la decisión más acertada en este camino. Es una alianza de gran valor para la Empresa.

Una compañía que desde el primer momento en el que empezamos a trabajar juntos, se adaptó y continúa adaptándose de forma permanente a nuestras necesidades y al tipo de proceso que manejamos.

-¿Y en ese camino cuentan con una herramienta de medición muy amigable?

- Nuestra experiencia con SAMI (Sustainability Metrics) que se trata de una herramienta sumamente práctica, simple de usar y muy adaptable a la necesidad de cada empresa, es excelente. El acompañamiento que recibimos por parte de Alejandro (Sánchez Matteucci, director Green Solutions Latam desde Chile) y Marcelo Baschini (desde Mendoza) es continuo, aun hoy que ya vamos por el tercer periodo de cálculo.

-¿Explicá que es SAMI?

-SAMI es un soft que brinda una gran cantidad de información de mucha utilidad. Trabajamos con reportes que nos permiten no solo hacer un seguimiento, sino comparar el avance año a año, desvíos y oportunidades de mejora. Logramos definir y gestionar indicadores a niveles muy detallado sobre el impacto, en ambas huellas, tanto directo como indirecto, permitiéndonos así, no solo trabajar puertas adentro sino hacer extensivo el compromiso hacia nuestros proveedores.

-¿Cuál es el impacto que se logra a nivel comercial, sobre todo en materia exportable?

- Al momento de compartir esta iniciativa con el área comercial, el impacto fue realmente positivo. No solo porque continuamos en este proceso de adaptación a requerimientos internacionales, sino porque tendríamos un reporte técnico detallado de huella hídrica y huella de carbono, a través de una herramienta con alcance internacional que respalda estas mediciones. Se trata de una herramienta valiosa para un comercial a la hora de negociar.

Es información valiosa para nuestros grupos de interés y hemos tenido un impacto positivo para ellos.

- ¿Qué les recomendarías a quienes quieren comenzar a transitar el camino de la sustentabilidad?

- Para quienes deseen empezar este camino hacia la sustentabilidad, la medición/seguimiento de sus impactos y la gestión de los procesos, no solo a nivel citrícola sino en general, me gustaría resaltar que se trata de un servicio completo. Desde el primer contacto en adelante, todo el proceso es con acompañamiento permanente por parte de Green Solutions. Quisiera resaltar que no solo brindan la posibilidad de calcular huella de carbono y huella hídrica, sino también la de certificar ambas mediciones por tercera parte, aportando aún más a la imparcialidad de los datos, como así también a la fidelidad y confianza del proceso en sí.

-¿Y destacás mucho el software?

-La herramienta SAMI brinda reportes de todo tipo que permiten un seguimiento específico de las emisiones y consumos. Esto permite que, una vez realizado un primer cálculo generalizado, podamos gestionar el detalle, el impacto de un insumo, el consumo de una fuente puntual de agua, la gestión de un tipo específico de residuo. Para Vicente Trapani S.A. y para mí como usuario de SAMI, ha sido una experiencia enriquecedora de la que seguimos aprendiendo y con la que avanzamos cada día más en este camino contra el cambio climático.