Agenda | 20 may 2023 Premios a los mejores en enoturismo: abrieron las inscripciones para los Best Of Mendoza 2024 Quienes deseen participar en la edición 2024 destacando lo mejor del enoturismo de la provincia podrán hacerlo del 18 de mayo al 4 de agosto. Las bases y condiciones se pueden encontrar en mendoza.tur.ar.