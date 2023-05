Empresas Y Negocios | 31 may 2023 GR Housing, la empresa que se encarga de todo y te entrega tu casa "llave en mano" (más de 100 proyectos finalizados) 08:00 |Con un servicio de construcción llave en mano GR Housing, impulsada por Gimenez Riili Desarrollos inmobiliarios, tiene más de 100 proyectos finalizados en Las Cortaderas Country, Las Retamas Barrio Privado, La Carmelina Club de Campo, Las Tacas y en The Vines of Mendoza.