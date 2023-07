Así fue la evolución del consumo en los 20 países con mayor ingesta per cápita de vinos del mundo

¿Cuáles son los países del mundo con el mayor consumo per cápita de vinos? ¿Y qué ha pasado en cada uno de ellos a lo largo de los últimos 20 años? Y un dato clave más: ¿Cómo se relaciona la ingesta de vino individual con el tamaño total de cada mercado?

Un informe del Observatorio Vitivinícola Argentino (OVA) responde estas preguntas a partir de un análisis y procesamiento de datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) desde el año 2000 al 2022.

Con datos anuales consolidados al 2022, Portugal es el país con el mayor consumo per cápita de vinos del mundo, según estadísticas de la OIV sobre la población mayor a 15 años. Tiene 67,5 litros por persona al año y muestra un fuerte crecimiento al pasar de 44,5 litros per cápita en el año 2000 a la cifra actual, una suba del 51,8% en 22 años.

Francia tiene el segundo mayor consumo per cápita al año con 47,4 litros, seguido de Italia en el tercero con una ingesta de 44,4 litros por persona. Ambos países, con larga tradición vitivinícola, muestran una evolución similar. Los dos caen de niveles superiores a los 50 litros por persona en el año 2000, pero se estabilizan o crecen en relación a los niveles de ingesta del año 2012.

En el TOP20 es importante ver lo que pasa en Argentina y España, el crecimiento en mercados clave como Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos; la caída de Canadá, entre otros datos destacados.

A continuación, esto es lo que ha pasado en los 20 países con mayor consumo de vino per cápita al año en los últimos 22 años:

En un segundo nivel de análisis, tomando sólo datos al 2022 (último registro disponible), se pone el foco en la relación que hay entre la ingesta per cápita de vino al año entre las personas mayores a 15 años, según registra la OIV, y el consumo total de vinos en cada uno de estos mercados. Lo que toma una persona al año en relación con todo el vino que se consume al año en cada uno de estos mercados, tomando producción local e importaciones.

Como se pude ver en este gráfico, no siempre un país con alto consumo per cápita es un mercado importante en términos de demanda de vino. El ejemplo clave es Portugal, que tiene la mayor ingesta per cápita de vino al año (67,5 litros por persona) pero su mercado es de 6 millones de hectolitros (hl).

En el extremo opuesto está Estados Unidos, que tiene una ingesta per cápita al año de 12,6 litros por persona y es un mercado total de 34 millones de hl, según datos al 2022. Ocupa el ranking 17° en consumo per cápita, pero es el mercado más grande del mundo para el vino, sumando producción local más importaciones. Algo similar pasa en países como Rusia, donde el consumo per cápita es bajo, pero es un mercado que demandó en 2022 un total de 10,8 millones de hl.

En el medio están los países que tienen alto consumo per cápita y a la vez son mercados con alta demanda de vino, como son Francia, Italia, Alemania, España, Reino Unido.