Encuesta: qué beneficios están aplicando las empresas de Mendoza para retener talento

¿Cuáles son los beneficios que están activano las empresas para retener al personal clave?

La consultora Perfil Humano, realizó la sexta Edición de la Encuesta Salarial Julio 2023, donde participaron 78 empresas de Mendoza y San Juan.

En esta edición de mitad de año decidimos preguntar a las empresas acerca de cuáles son los principales beneficios que están implementando para retener al personal clave, comenta Gastón Kovalenko (Director de Perfil Humano).

Los beneficios los dividimos en “monetarios $$$” y “no monetarios ”

Dentro de la categoría monetarios, podemos diferenciar aquellos beneficios que impactan en todos los empleados y aquellos que ponen más foco en los mandos gerenciales y directivos de la empresa.

Los beneficios que “Si” otorgan las empresas a todos sus empleados (+50% de los participantes)

Medicina Prepaga para el empleado y su grupo familiar

Prestamos al personal

Almuerzo pago (comedor) / Viandas / Vales de almuerzo

Descuentos de productos de la empresa

Cochera / facilidad de estacionamiento

Los beneficios que “No” otorgan las empresas a todos sus empleados (-50% de los participantes)

Reconocimiento de un % de reintegro en compra de medicamentos

Pago cuota de Gimnasio / Clases de Yoga / Mindfulnes

Gift card / Vales de compras de mercadería

Red de Descuentos en Comercios asociados

Combustible / Transporte

Beneficios “monetarios $$$” que brindan a todo su personal tanto Empresas Grandes (200 – 500+ empleados) y las Empresas Pymes (1 – 200 empleados).

Cuando abrimos la información por tamaño de empresa, vemos una tendencia similar en la ayuda financiera para empleados tanto para empresas Grandes como para Pymes, comenta Lorena Henríquez (Directora de Perfil Humano). Algunas empresas otorgan prestamos a tasa cero (en muy corto plazo) y otras aplican una tasa poco significativa para que no sea una carga financiera para el empleado. Los montos generalmente no superan los 2 o 3 sueldos mensuales y se dan para casos de emergencia (temas de salud, reparación de un vehículo, etc).

En este beneficio, vemos una mayor tendencia (87% frente a 44%) en el beneficio de almuerzo pago (comedor) en empresas Grandes (200 – 500+ empleados). Las empresas que se encuentran alejadas del radio urbano generalmente tienen un comedor con diferentes opciones de comidas. Algunas empresas realizan un pequeño descuento al empleado y otras otorgan el beneficio 100% a cargo de la empresa. Las empresas con oficinas en el centro tienen mayor tendencia a brindar un servicio de viandas o vales de almuerzo para que puedan usar libremente los empleados en restaurantes cercanos.

Las empresas Grandes tienen mayor inclinación a brindar el beneficio de cochera / facilidad para estacionar (70% de las empresas encuestadas), comenta Andrea Raia (Consultora Asociada en Perfil Humano). Las empresas con planta productiva alejadas del centro tienen en su gran mayoría cocheras techadas para todos sus empleados. Las empresas con oficinas en el centro brindan en algunos puestos el beneficio de cochera.

Medicina Prepaga es uno de les beneficios que más valoran y necesitan los empleados. Las empresas Grandes (200 – 500+ empleados) otorgan este beneficio en todos los niveles jerárquicos (74% de las empresas) mientras que las Pymes lo otorgan mayormente a los niveles de Directores, Gerentes y Jefes (35%). Algunas empresas contratan OSDE para sus cargos jerárquicos y otra prepaga como Medifé, Sancor Salud, Prevención u otras similares para el resto de los empleados fuera de convenio.

Beneficios “monetarios $$$” que todavía NO brindan ni las Empresas Grandes (200 – 500+ empleados) ni las Empresas Pymes (1 – 200 empleados).

Tanto el pago de Gift card / Vales de compras de mercadería como el pago de cuota de gimnasio / clases de yoga / mindfulness no superan el 25% de las empresas encuestadas. Hay una tendencia en las empresas Grandes / Multinacionales / High Tech a preocuparse por la salud tanto física como mental de sus empleados, otorgando membresías en gimnasios y centros de salud donde hay clases de yoga o actividades similares. Estas políticas de bienestar son acompañadas muchas veces del acompañamiento de una nutricionista y desayunos saludables (frutas, cereales y yogur).

Cuando abrimos los resultados, notamos que las empresas Grandes tienen una mayor inclinación a colaborar en la salud de sus empleados (57%), otorgando el pago de gimnasios / yoga / mindfulness, comenta Natalia Reneses (Consultora Asociada en Perfil Humano).

¿Cuáles son los beneficios que las empresas otorgan a sus directivos (CEO – Directores y Gerentes)?

Auto compañía para Gerentes / Alta Dirección

Gastos de Mantenimiento y Seguro de Auto para Gerentes / Alta Dirección

Tarjeta de Crédito Corporativa para Gerentes / Alta Dirección

Pago de Colegio para los hijos

Planes de Pensión / Seguros de retiro

Pago del sueldo en dólares (U$s)

¿Cuáles son los principales beneficios de capacitación y formación que las empresas otorgan a sus puestos claves / profesionales?

Pago de Posgrados o MBA para puestos Claves / Profesionales

Pago de Sesiones de Coaching para puestos Claves / Profesionales

Pago de Clases de Inglés u otro idioma

Las empresas Grandes tienen mayor inclinación al pago de Posgrados o MBA a sus empleados claves (57%), mientras que solo el 36% de las Pymes apuestan al desarrollo y profesionalización. Hay empresas que reconocen hasta un 50% del valor del Posgrado y otras hasta un 100%.

Cada vez hay mayor tendencia de empresas Grandes y Pymes a trabajar en el desarrollo de habilidades blandas (liderazgo, comunicación y trabajo en equipo) a través de sesiones de Coaching individual y grupal.

¿Cuáles son los principales “beneficios no monetarios” que otorgan tanto las empresas Grandes como las Pymes?

Días adicionales de vacaciones por año

Trabajo híbrido - Home Office (1 o 2 veces por semana)

Día Flex (para trámites personales)

Día de cumpleaños libre

Licencia de Maternidad extendida (adicional a la ley

Licencia de Paternidad extendida (adicional a la ley)

Actividades after office de integración

Actividades de integración dentro del horario de trabajo

Cerca de la mitad de las empresas participantes de la encuesta (48% grandes y 40% pymes), otorgan el beneficio de días adicionales de vacaciones para su personal fuera de convenio.

Algunas empresas otorgan una semana de vacaciones adicional completa y otras lo otorgan como días 7 días hábiles fraccionables. Este beneficio muchas veces no esta previsto dentro de una política general de la compañía, pero muchas veces se negocia dentro del paquete de beneficios cuando hay que incorporar candidatos claves que ya vienen con más de quince días de vacaciones, comenta Gastón Kovalenko.

Las empresas Grandes (74%) tienen implementado el beneficio de trabajo híbrido (Home Office 1 o 2 días a la semana) mientras que solo el 40% de las pymes lo ha podido implementar. Gran parte de las empresas tuvo que implementar una modalidad de trabajo híbrida al finalizar la pandemia, ya que la mayoría de sus empleados se habían acostumbrado a trabajar desde sus hogares y “ganaron la pulseada” para mantener un esquema de trabajo mixto.

La Encuesta sigue siendo ANONIMA, CONFIDENCIAL Y GRATUITA y pueden participar tanto empresas grandes como pymes de Cuyo.

Gracias a que mantenemos el anonimato y la confidencialidad de la información, la participación ha ido creciendo a lo largo de los años y esto nos ha permitido que la información sea cada vez mas representativa respecto del mercado laboral total.

La encuesta esta diseñada para que pueda ser respondida desde un celular en no más de 45 min.

Las empresas interesadas en participar de la próxima edición 2024, puede ponerse en contacto con la Consultora Perfil Humano, destacó Gastón Kovalenko.