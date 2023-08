Mendocinos por el mundo: es traumatólogo y fue reconocido en Europa como una eminencia en columna

Martín Estefan es un médico traumatólogo mendocino, que ha orientado su formación profesional en la columna vertebral. Tras sus estudios en Mendoza, comenzó un camino como traumatólogo y cirujano de columna en el Hospital Italiano de Buenos Aires, para luego realizar una segunda subespecialización en cirugía de columna de niños y adultos en Queen’s Medical Centre, Nottingham, Inglaterra.

“Finalizar el diplomado de cirugía espinal de la Royal College of Surgeons of England (Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra) significa ser reconocido en el Reino Unido como cirujano del Colegio Real, una institución oficial de alto prestigio que certifica a los cirujanos en ese país y es el testimonio de haber entrenado en un hospital con más de 1.600 camas, que cuenta con un servicio de columna que posee 50 camas propias, y es el principal centro de derivación con mayor volumen y complejidad de cirugías de columna del Reino Unido. Durante mi formación, he atendido una numerosa cantidad de casos, tanto de urgencia como programados”, comenta el doctor Estefan luego de obtener su certificación.