El Gobierno nacional eliminó por decreto las retenciones a las exportaciones vitivinícolas

El gobierno nacional eliminó las retenciones a las exportaciones de vinos a partir del 1° de septiembre, informó a EcoVinos Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina.

El dirigente bodeguero le dijo a EcoVinos: "Este es un gran logro para el sector, y por el que veníamos gestionando desde nuestra entidad, y gracias a Martín Hinojosa, presidente del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), y a Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, hoy pudimos hacerlo realidad".

Las bodegas que exportaban más de un millón de dólares anuales pagaban el 4,5% sobre el total facturado, mientras las que vendían al exterior entre u$s 500.000 y u$s 1 millón al año abonaban el 50%. Las que no llegaban a 500 mil dólares estaban exceptuadas.

El ministro de Economía Sergio Massa, había anunciado a fines de julio, la eliminación a las retenciones para los vinos, mostos y jugos de uva, como así también la medida beneficia a otras economías regionales, que finalmente se concreto en un decreto firmado este 6 de septiembre.

A continuación el comunicado enviado anoche por Bodegas de Argentina:

Eliminación definitiva de retenciones a las exportaciones de vinos

Bodegas de Argentina, luego de largos años de gestiones frente a las autoridades nacionales, celebra la eliminación de retenciones y derechos de exportación a partir del 1 de Setiembre. Gracias al trabajo conjunto realizado entre las autoridades y las entidades vitivinícolas se alcanzó este importante cambio para el sector.

Agradece el trabajo realizado a todos quienes se sumaron y nos acompañaron en ese sentido.

La quita de retenciones a las exportaciones, representa un paso muy importante para la inserción internacional de nuestros productos no obstante lo cual, seguiremos trabajando a fin de mejorar la competitividad del sector.

Continuaremos trabajando para alcanzar políticas de estado para el sector exportador, como por ejemplo los acuerdos internacionales de libre comercio o el apoyo en la promoción de nuestros productos en el mundo.