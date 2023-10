Qué se dijo en la cumbre sobre transformación digital y sostenibilidad realizada en Mendoza

El escenario del VI Encuentro Nacional de Universidades MetaRed Argentina 2023 fue la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), donde se desarrolló esta iniciativa a la que se sumaron universidades iberoamericanas que apoyan la transformación digital, el emprendedurismo y la sostenibilidad.

En la apertura, la rectora Esther Sanchez destacó el logro de esta convocatoria que reúne referentes argentinos de MetaRed, un proyecto colaborativo de la Fundación Universia que conforma una red de redes de responsables de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) de Instituciones de Educación Superior (IES) iberoamericanas, tanto públicas como privadas, con el objetivo de compartir mejores prácticas, casos de éxito y realizar desarrollos tecnológicos colaborativos.

Agradeció la presencia de todos y en especial de quienes vinieron de otro continente. A Tomás Jiménez García, coordinador global de la MetaRed, a representantes de Universia Global, a quienes vinieron de Universia Argentina, a referentes de Uruguay, de otras provincias del país y también a los mendocinos que asistieron al encuentro.

“Espero que disfruten este espacio de trabajo colaborativo. Sinceramente creo que en estos tiempos tan vertiginosos nos debemos estos encuentros. Espacios de reflexión y de trabajo colaborativo para resolver problemas muy profundos, sobre todo, los que tienen que ver con vivir un mundo que realmente sea posible vivir, que sea sostenible”, afirmó la funcionaria.

Puso en valor el acompañamiento de la Fundación Universia que les da este espacio a las universidades y siempre las incentiva para que cumplan un rol fundamental que es el de trabajar distintas herramientas que hoy por hoy se necesitan en un mundo tan vertiginoso. Comentó -en ese contexto- cómo surgieron las tres MetaRedes. Habló de ese proceso que inició con la creación de la MetaRed Tic, que luego dio lugar a la MetaRed X, una red que interpela a las universidades a trabajar y a crecer y por último, a la más joven que es la MetaRed S, que reúne a instituciones y personas que llevan mucho tiempo trabajando en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad.

Instó a realizar un trabajo colaborativo y de construcción basado en la responsabilidad que las universidades tienen con estudiantes, docentes, personal de apoyo, y la sociedad en su conjunto. “Formamos a los líderes del futuro, pero también formamos parte del entramado de nuestra sociedad. Y tenemos que trabajar con ellos en adquirir conciencia de muchos temas que probablemente no los tenemos en cuenta y no son habituales porque no los ponemos en valor o no llamamos la atención sobre ello”, dijo Sanchez.

Y concluyó: “Agradecemos profundamente a Universia que haya convocado para que tengamos universidades de calidad, pero también sociedades en las que se pueda vivir mejor”.

Sobre la MetaRed

Tomás Jiménez García, coordinador global del programa MetaRed de la Fundación Universia, hizo hincapié en las expectativas de sumar universidades a las tres redes que integran la gran red y alertó que las acciones son libres y gratuitas y de interés para las casas de estudio participantes. Describió a las diferentes redes, con sus objetivos individuales: tecnologías, emprendimiento y sostenibilidad, que son muy transversales entre sí.

Y manifestó un gran interés por sumar responsables, gestores e instituciones a estas redes y porque el encuentro sirva a muchas universidades. "Gracias a la Universidad Nacional de Cuyo las perspectivas no pueden ser más halagüeñas, porque hay 180 inscriptos. Esta mañana teníamos overbooking en el salón de actos y la verdad es que eso es muy motivante", cerró el presidente.

MetaRed Tic

Daniel Vega, rector de la Universidad de Nacional del Sur y presidente en Argentina de la MetaRed Tic, se mostró satisfecho de poder compartir un encuentro donde están las tres MetaRed Argentina que permite generar la sinergia necesaria para visibilizar problemáticas que son transversales a todo el sistema universitario.

En particular, respecto a la Red que encabeza destacó que se presenta no sólo con lo vinculado a la tecnología de la información y la comunicación, sino con el impacto que están teniendo estas nuevas tecnologías en todos los procesos, tanto en los de gestión de la vida universitaria, como en los de educación y aprendizaje.

MetaRed X

Julián Rodríguez, es rector de la Universidad Austral y presidente de MetaRed X, la que tiene un año y medio de existencia y está enfocada a fomentar el emprendedurismo desde las universidades, no solo pensando hacia adentro de la Universidad, sino también hacia afuera. Y además trabaja sobre el vínculo de la Universidad con el ecosistema emprendedor (organizaciones intermedias, empresas, organismos, el Estado).

"Tenemos que tener una buena autoestima respecto de lo que es el mundo emprendedor en Argentina y lo que es el mundo emprendedor universitario. Si bien es cierto que hay diferencias con otros países, podemos decir que en Argentina tenemos un buen ADN emprendedor y eso se refleja también en las universidades", puntualizó Rodríguez.

Y aseguró: "Se ha conseguido concretar casos de éxito que seguramente hoy a la tarde, en este encuentro, vamos a estar viendo. Precisamente, la idea de este encuentro es aprender unos de otros y ver aquellos casos de éxito que se podrá ver cómo se hicieron".

La UNCUYO a la cabeza de la sostenibilidad

En su disertación, Argentina. Acciones realizadas y Líneas Estratégicas 2024, la rectora Sanchez habló desde su rol de presidenta de MetaRed S. La describió como la más joven, con solo cuatro meses de creación y un intenso trabajo desarrollado. Agradeció la labor del equipo que la acompaña y de Gabriela Lúquez quien lo lidera.

En primer lugar se refirió al fin de la era calentamiento global, no porque se termine sino porque le dará paso a la era de la ebullición, a las condiciones extremas de este tiempo y a la necesidad de un cambio de paradigma para lograr un planeta libre.

Afirmó que hay que hacerlo en lo inmediato y que hay que definir cuáles van a ser las acciones que les competen a las universidades para poder llevar a cabo el objetivo de que la ebullición global no termine con todo.

Comentó cómo surgió la denominación de la MetaRed S, una red para la gestión de los impactos positivos y negativos producidos por la comunidad universitaria, así como de las expectativas y necesidades de recursos de interés, tal y como establecen los principios de responsabilidad social universitaria.

Aclaró que decidieron definir diferentes líneas estratégicas para trabajar el año siguiente. “Definimos en realidad, varias líneas estratégicas que después dieron lugar a los grupos de trabajo. Esas líneas estratégicas son crear un método de diagnóstico y medición para evaluar el punto de partida de las universidades, el medio ambiente o el gobierno y actuaciones sociales. Y también la definición de la estructura organizativa, gobernantes, roles y funciones de las personas encargadas de la responsabilidad social universitaria".

Otro objetivo -dijo- es fomentar una cultura de formación y sensibilización, dentro de las universidades, en temas ambientales, para ir incorporando el tema en las currículas. Otra línea es la creación de un ecosistema favorable a través de un de un trabajo conjunto, la otra fue la científica y por último se habló de incorporar criterios ambientales, sociales y de buen gobierno sobre la gestión universitaria y el fortalecimiento y el liderazgo de equipo. Mencionó las universidades que trabajaron en la MetaRed S, cómo se organizaron y qué grupos surgieron de ese trabajo conjunto que se trata, básicamente, de poner en valor las experiencias desarrolladas por cada universidad.

Transformación digital, la experiencia de la UNCUYO

Según Roberto De Rossetti, secretario de Transformación Digital de la UNCUYO, el filósofo griego decía que para que una idea tomara fuerza y quedara en la cabeza de las personas, la gente sostenía que había que escribirla, pero con la escritura tal vez se perdería. Alguien le sopló en el oído y le dijo que mejor tatuarla en la piel para que durara toda la vida, a lo que Platón respondió que "no, porque esa persona iba a morir en algún momento", entonces era mejor tatuarla en el alma. De hecho, él se llamaba un “tatuador de almas”. Él, en este sentido, pensaba que aquello que compartiéramos perduraría más allá de la vida de las personas. “Voy a contarles la historia de por qué tenemos el concepto de transformación digital en la Universidad. Me va a trascender, no me lo voy a tatuar ni a escribir, pero quiero que se lo lleven en la cabeza”, dijo el funcionario.

Durante su relato, De Rossetti sostuvo que para concretar esta idea —previo al arranque de la actual gestión— había que ir más allá de los conceptos de tecnología, innovación y sistema atados a lo físico, se debía ir por el concepto de transformación digital, y de ese modo surgió la secretaría de Transformación Digital en la nueva conducción del Rectorado, a cargo de Sanchez.

La importancia de la transformación

“El mensaje hasta aquí de esta propuesta es la convicción. Es la decisión, desde la más alta esfera de gestión de una universidad o de cualquier organización, de abordar temas tecnológicos, humanos, académicos y sociales desde una mirada de transformación. Tenemos que transformarnos como organizaciones, pero no incorporando meramente tecnología. El desafío es la transformación de nuestras organizaciones porque existen tecnologías nuevas, no al revés. Transformarnos nosotros porque existen nuevas tecnologías para hacerlo”, explicó el ingeniero en Electrónica y Electricidad.

¿Y que es transformarse en este campo? Para De Rossetti es comenzar con el recurso humano, con la madurez digital junto con el talento digital. Si uno no se convence de ello nunca podremos colaborar o cooperar con la organización para que se transforme. “Como individuos tenemos que aprehender, involucrarnos con la tecnología para poder luego —en una segunda etapa— mejorar las cosas a como las estamos haciendo. Una vez que hayamos logrado ese nivel de mejora de madurez y de talento digital, de mejora de procesos, recién ahí nos tenemos que preguntar qué tecnología nos acomoda mejor, pero no al revés”, dijo el máster en Administración de Empresas.

“Hoy las tecnologías disponibles hacen que el error sea más barato, el error genera conocimiento y el error barato genera conocimiento. ¿Por qué digo barato? Porque si probamos una tecnología en la nube —que tal vez lleve 10 minutos— y no funciona, la descartamos. Probamos entonces una y otra vez hasta que encontremos lo que realmente estamos buscando. Ese proceso de iteracción con el error hoy es muy barato, y esa iteración con el error genera conocimiento, que es lo que necesitamos para transformarnos y crecer en talento digital. Espero haber tatuado sus almas, gracias”, cerró el funcionario.

El cierre

Finalizó el VI Encuentro de MetaRed Argentina 2023 que se realizó en la UNCUYO, en el que referentes de las tres MetaRedes hablaron de la experiencia.

Marisol Carro, de Universia de Argentina agradeció la presencia de todos y elogió la fuerte convocatoria. Se refirió al placer de poder fomentar este tipo de espacios, de generarlos y alimentarlos y de crear instancias de colaboración y de cooperación. En ese contexto, invitó a todos a seguir sumándose a la MetaRed, a que busquen otros actores que se quieran sumar al proyecto y habló de la importancia de trabajar las tres redes juntas.

Elsa Estévez, secretaria ejecutiva de la MetaRed Tic Argentina, ponderó a la Universidad Nacional de Cuyo por la calidad de su equipo de trabajo que en todo momento facilitó el encuentro: “Tengo dos años en MetaRed Tic y sí puedo asegurar que este evento fue, lejos, el mejor de todos, por la sinergia, por haber tenido la oportunidad de recibir a nuestros colegas uruguayos, ya que es muy importante la colaboración, no solo entre las universidades argentinas, sino también con la región y poder compartir nuestras experiencia”. Y concluyó: “La colaboración entre todos es lo que nos hace más fuertes y es lo que nos permite resolver los problemas comunes que tenemos”.

Roberto De Rossetti, secretario de Transformación Digital de la UNCUYO, inauguró oficialmente las jornadas TICar 2023, que se extenderán un día más. “Es una nueva convocatoria de universidades, de tecnología y que nos merecemos compartir porque me parece que ahí está la riqueza de todo esto”, comentó el funcionario al respecto.

María José Soler, secretaria ejecutiva de la MetaRed X Argentina, adhirió a las expresiones de sus compañeros sobre la tarea de la UNCUYO, la participación de los uruguayos y la incorporación de nuevos integrantes y destacó, a su vez, la empatía y cordialidad entre todos los grupos de trabajo.

Gabriela Lúquez, secretaria general del Instituto de Ciencias Ambientales de la UNCUYO y secretaria ejecutiva de la MetaRed S en Argentina, agradeció la participación de todos y comentó: “Nuestro espacio tiene solamente cuatro meses y logramos, entre ayer y hoy, ser cuarenta y seis personas trabajando por la sostenibilidad argentina, lo que es un desafío enorme. Es un tema nuevo, que está en la agenda, pero que todavía falta mucho”.

Agradeció también a su equipo, que la ayudó a diagramar el trabajo que implica realizar este encuentro y en especial a la Rectora por su impulso, su confianza y por animarse a proponer este evento: “Para mí, trabajar en esta gestión de gobierno, con la sostenibilidad como un eje transversal, es un orgullo, un compromiso y quedaré eternamente agradecida”.

En el cierre, Esther Sanchez, presidenta de MetaRed S y rectora de la UNCUYO, aseguró que el éxito de la jornada ha sido la participación, el entusiasmo, el compromiso de cada uno de los presentes que se van con una idea clara de lo que el espacio es capaz de lograr a través del trabajo mancomunado de las tres redes.

“Creo que de alguna manera estamos iniciando casi como una nueva modalidad de trabajo en este marco en el que nos convocó la Red Global y también la Argentina. Así que, mi agradecimiento a ellos, a mi equipo de trabajo, que como dijo Gabriela, en cuatro meses realmente logramos organizarnos y con mucha dedicación y compromiso hicimos que esto sea posible”, concluyó la Rectora.