Trabajar en contacto con la naturaleza: así es Avatar Work, el nuevo desarrollo de Grupo Presidente

A 15 minutos del corazón de la Ciudad de Mendoza, en el complejo Palmares Valley, se emplaza Avatar Work, un edificio desarrollado por Grupo Presidente que fusiona la urbanización y la belleza natural de la región con todos los servicios que requiere un espacio de trabajo hoy.

La superficie donde está instalado es de aproximadamente 10.000 m2 y el edificio, de 18.000 m2. Cuenta con subsuelo, PB y 4 pisos.

En cuanto al avance del proyecto, desde la compañía destacan: “El desarrollo comenzó en septiembre de 2020 y se encuentra en la etapa final, en la parte de terminaciones. Hay empresas que actualmente están armando sus oficinas. De hecho, Sancor Seguros y GEOF (Grupo de Especialistas Oftalmológicos), ya forman parte de la comunidad Avatar Work.

La propuesta está pensada para distintas necesidades: profesionales independientes, pequeñas y grandes empresas. El entorno es ideal para potenciar la creatividad y productividad de los equipos de trabajo.

Las oficinas AAA (aquellas que siguen un estricto estándar de calidad, valorando siempre la eficiencia y la infraestructura) están disponibles para alquilar o para comprar. Las opciones van desde espacios individuales de 50 m2 hasta plantas libres de 2500 m2 y la modalidad es flexible”.

Características únicas



Para la construcción del edificio, que fue diseñado por un prestigioso estudio de arquitectura de Buenos Aires, se utilizaron en su totalidad, materiales de última generación. El Core and Shell está realizado con carpintería de aluminio; cuenta con doble vidriado hermético con control solar, piso técnico, grupo electrógeno e internet de alta velocidad con tecnología FFTH (Fiber To The Home).

Entre sus servicios y amenities, orientados a satisfacer las necesidades de los profesionales modernos, se destacan múltiples áreas comunes, seis ascensores de última generación, estacionamiento con capacidad para 350 vehículos y vestuarios ubicados en el área de subsuelo.

Avatar Work garantiza la máxima seguridad gracias a un sistema de doble control y vigilancia digital operativo las 24 horas del día. Además, posee su propio circuito de trekking, accesible para todos los ocupantes.

“El proyecto está pensado para quienes buscan un espacio de trabajo que combine la funcionalidad de la vida urbana con la tranquilidad de la naturaleza”, agregan desde Grupo Presidente.