Con el vuelo directo a Tucumán, Mendoza alcanza 173 vuelos de cabotaje semanales

El Ministerio de Cultura y Turismo firmó un convenio de colaboración mutua con el Ente Autárquico Tucumán Turismo para fortalecer la nueva ruta Tucumán-Mendoza, promover el turismo y la cultura y fomentar el desarrollo comercial y social entre ambas provincias.

Respecto al tema, la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, expresó: “Cada ruta aérea de cabotaje o internacional, forma parte del Plan de Conectividad de Mendoza y tiene asignadas acciones de fortalecimiento y seguimiento para su consolidación. A partir de allí su crecimiento e impacto económico. Y estamos ejecutando acciones de promoción cruzada”.

A partir de este acuerdo, surgió la invitación a grupos de periodistas e influencers para viajar, a través del vuelo directo, y visitar los lugares más característicos y atractivos de cada provincia.

Cinco periodistas especializados de distintos medios de Tucumán realizaron un tour por Mendoza para conocer los puntos turísticos más destacados. Mientras que comunicadores mendocinos hicieron lo propio en el Jardín de la República, en un intercambio cultural y de encuentro con lo más autóctono de cada territorio.

Esta actividad se llevó a cabo en el marco del acuerdo de cooperación para la promoción y el fortalecimiento turístico establecido entre el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, el Ente Autárquico Tucumán Turismo y Aerolíneas Argentinas, que a fines de octubre lograron realizar en conjunto estos press trip (viajes para grupos de periodistas) a través de vuelos directos que tiene una duración de 1 hora, 30 minutos.

El objetivo de estos viajes es que los profesionales realicen notas para sus medios y publicaciones en redes que difundan el destino turístico, facilitando datos y transmitiendo experiencias para atraer más turismo.

De Tucumán a Mendoza

Desde la provincia del norte, nos visitaron los periodistas Nicolás Marquestó, del programa Show On TV y Descubriendo Tuc; María Florencia Bringas, periodista del Diario La Gaceta de Tucumán; María Lourdes Gannin, de Canal 8 de Tucumán; Lucía Marletti del Canal 10 de Tucumán y la periodista Aldana Mayantz del Diario El Tucumano.

Los visitantes arribaron a Mendoza y la primera actividad que realizaron fue un City Tour, en el que recorrieron el casco histórico de la Ciudad, el Parque General San Martín, el Centro y Barrio Cívico, las calles Arístides Villanueva, Emilio Civit y Área Fundacional.

Luego hicieron el circuito de Alta Montaña, pasando por Cacheuta, Potrerillos, Camino del Inca, Reserva Natural Parque Aconcagua, Puente del Inca y Museo de las Bóvedas. Experimentaron una cabalgata guiada por Uspallata para conectarse con la naturaleza. Finalmente, pasaron por importantes bodegas y olivícolas de nuestro territorio donde degustaron los mejores platos de la gastronomía mendocina, los vinos más destacados y contemplaron maravillosos paisajes.

El periodista Nicolás Marquestó contó su experiencia en nuestra provincia y resaltó: “Mendoza es un destino alucinante con gente dispuesta a que el turista lo pase bien. Su paisaje lo tiene todo, montañas por donde mires con picos nevados que enamoran, ríos con aguas traslúcidas, excursiones como Puente del Inca y el Parque General San Martín con sus múltiples actividades. Durante los cuatro días recorrimos lugares hermosos e hicimos actividades muy entretenidas. La gastronomía de primer nivel me dejó perplejo con los sabores y sus comidas regionales. La empanada mendocina me gustó muchísimo. Las visitas a las bodegas me hicieron aprender y entender que la producción de los vinos va más allá de una simple plantación y cosecha. Que la intervención de los reinos de la naturaleza es indispensable para la sustentabilidad y la obtención de vinos de primera calidad”.

“Me di cuenta que Mendoza no es simplemente un destino para amantes del vino, es mucho más. Es naturaleza, deporte, actividades al aire libre, gastronomía de primer nivel y personas con una gran calidad humana. Estoy muy agradecido por los hermosos días que nos hicieron vivir. Esta es sin dudas una provincia que podés visitar durante todo el año y siempre te deja las ganas de volver. Es por eso que ya estoy planeando volver en mis vacaciones de invierno”, destacó el visitante tucumano.

Vuelo inaugural

El primer vuelo de Aerolíneas Argentinas entre Mendoza y Tucumán despegó desde el Aeropuerto Internacional El Plumerillo a las 12.35 del lunes y arribó al Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo a las 14, en el vuelo AR1477, con una ocupación de 80%.

De la misma forma, el miércoles 4 de octubre, alrededor de las 11.25, aterrizó en Mendoza el vuelo AR1476 proveniente desde Tucumán, con 90 pasajeros, los cuales fueron recibidos con regalos especialmente preparados por el Ministerio de Cultura y Turismo provincial. De la bienvenida fueron parte Claudia Yanzón, directora de Promoción Turística, y Gabriela Goncalvez, gerente regional de Aerolíneas Argentinas en Mendoza.

Vuelos disponibles

A partir de ahora, los servicios disponibles serán los miércoles y sábados para el tramo Tucumán-Mendoza y los lunes y jueves para la conexión Mendoza-Tucumán. Los tickets pueden comprarse a través del sitio de internet de Aerolíneas Argentinas y por agencias de viajes.

“Afortunadamente, los vuelos presentan una gran ocupación, cercana al 85 % en ambos tramos. La proyección de los vuelos es muy buena, por lo que seguramente se evaluarán más frecuencias a futuro. En relación al valor, las tarifas promocionales arrancan desde los $42.237 con tasas e impuestos”, señaló María Belén Panella, asistente de Gerencia de Aerolíneas Argentinas.

Esta nueva conexión fomenta el fortalecimiento de la ruta aérea de la provincia e implica una oportunidad para incrementar el flujo turístico entre ambos territorios, favoreciendo el intercambio cultural, comercial y social así como la generación de empleo y el desarrollo local. También, permite que los visitantes tucumanos accedan al exterior a través del Aeropuerto de Mendoza ya que este es un nodo de conexión (hub) con vuelos directos internacionales a las ciudades de Lima, San Pablo, Santiago de Chile y Panamá.

Además, posiciona a Mendoza como socio estratégico para la promoción y difusión turística en sus respectivas ofertas como destino complementario, teniendo como principios la cooperación, reciprocidad y coordinación para el posicionamiento y desarrollo de los destinos turísticos.