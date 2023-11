"La arquitecta de las bodegas": distinguirán con el doctorado "honoris causa" a la mendocina Eliana Bórmida

La Universidad de Mendoza (UM) reconocerá con el Doctorado Honoris Causa a la arquitecta Eliana Bórmida en una ceremonia de investidura a la profesional y catedrática, que se realizará este viernes 17, a las 18.30 en el Aula Magna y será presidida por el rector de la casa de estudios, Eduardo Luna.

La solicitud del máximo reconocimiento honorífico previsto por la Universidad de Mendoza "Doctor Honoris Causa" a la Profesora Emérita, arquitecta Eliana Bórmida, fue elevada por los miembros del Instituto de Cultura Arquitectónica y Urbana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (Faud) al Honorable Consejo Académico, donde fue aprobada por unanimidad.

Eliana Bórmida egresó de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la Universidad de Mendoza en 1972; a partir de entonces estuvo ligada a la actividad académica de la casa de estudios como docente e investigadora, asumiendo también responsabilidades de representación universitaria destacándose "por sus aportes, compromiso y capacidad de gestión".

Bórmida fue profesora invitada por universidades nacionales y extranjeras tales como The Catholic University of America-School of Architecture and Planning de Estados Unidos, la Universidad de Santa Cruz en Bolivia, en Chile en la Universidad Católica de Valparaíso,. la del Norte y la de Antofagasta; y en México, tanto en la UNAM y UAM Azcapotzalco.

Mientras que en el ámbito nacional, en la Universidad de Buenos Aires, Torcuato Di Tella, Tucumán, Córdoba, del Litoral, de Cuyo y la Católica de Córdoba, entre otras.

Es Miembro de Número de la Academia de Arquitectura y Urbanismo, Miembro Honorario de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza (JEHM); Miembro Correspondiente de la Academia Argentina de la Vid y el Vino (A.A.V.V.).

Eliana Bórmida, desde 1972 desarrolló también su actividad profesional como titular del estudio Bórmida & Yanzón (B&Y) con obras en distintos temas, destacándose internacionalmente en arquitectura y turismo del vino, abriendo nuevos horizontes y convirtiendo a Mendoza en referencia mundial de la nueva arquitectura del vino.

Bodegas Salentein, Séptima, O. Fournier y DiamAndes, son buenos ejemplos del innovador diseño propuesto por el estudio mendocino, que traspasó fronteras con obras en Bolivia, Uruguay, Portugal y Rusia.

Eliana Bórmida ha recibido a lo largo de su carrera numerosas distinciones, como en 2014 cuando fue declarada "Ciudadana Ilustre de la ciudad de Mendoza" o al recibir el título de Cavaliere dell´Ordine della Stella della Soliedarità Italiana, Presidenza della Repubblica italiana.