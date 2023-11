Productos y feriantes: vuelve la expo "Mostráte Mujer Empresaria y Emprendedora de Mendoza"

Con variedad de productos y artesanías vuelve la expo “Mostrate Mujer Empresaria y Emprendedora de Mendoza”

Se realizará este sábado 25 y domingo 26 de noviembre de 10 a 23 horas frente a la Fuente de los Continentes, en el Parque General San Martín.

El Área de Mujeres de la Federación Económica de Mendoza (FEM), la Asociación Civil Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Mendoza y el Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes – Dirección de Economía Social y Asociatividad del Gobierno de Mendoza, llevará a cabo una nueva edición de la expo Mostrate Mujer Empresaria y Emprendedora.

El evento se desarrollará el sábado 25 y domingo 26 de noviembre de 10 a 23 horas y tendrá lugar frente a la Fuente de los Continentes, Parque General San Martín.

El objetivo es promover el trabajo de las mujeres empresarias, las pequeñas productoras y emprendedoras locales.

Cabe destacar que las expositoras son de los departamentos del Gran Mendoza.

Los rubros incluidos en el recorrido dispuesto para recibir a mendocinos y turistas serán variados. Desde indumentaria, bijouterie, cerámica, cuero, madera, carteras, aromaterapia, perfumes, tejidos, cuadros hasta alimentos saludables, formarán parte del abanico de posibilidades que se ofrecerán para degustar y comprar.

La expo “Mostrate Mujer Empresaria y Emprendedora” es de acceso libre y gratuito.

Desde la organización señalan que la expo “es una gran oportunidad para ir programando los obsequios de fin de año y apoyar a nuestros emprendedores”.

La voz de las protagonistas

Martha Capcha, Artesanías en cuero M y A

“Mi experiencia como feriante en Mostrate fue muy satisfactoria, ya que las organizadoras del evento fueron muy atentas con todos los feriantes, incluyéndome, atendiendo todos nuestros pedidos para un desarrollo satisfactorio de la feria. En lo que respecta a las ventas fue satisfactorio también, ya que el lugar en donde se desarrolló fue concurrido no sólo por gente local sino también por turistas”.

Janina Díaz Castillo, artista y titular del emprendimiento JanyDC Arte Deco

“Mi experiencia en el mostrate ha sido totalmente enriquecedora. He podido exponer mis productos teniendo una linda respuesta del público local y de turistas, logrando exportar mi arte a otros países como Chile y EE.UU. como también varias provincias Argentinas. Además me ha dado la posibilidad de generar nuevos contactos en diferentes ámbitos, logrando poder acceder tanto a capacitaciones para el crecimiento y fortalecimiento de mi emprendimiento, como también conocer a excelentes personas que me han abierto el camino para mostrar mi arte en otros ámbitos”.

Silvia Beatriz Rizza de Silvia Rizza Mosaicos

“Es un encuentro de oportunidades, de mujeres que sacan lo mejor de sí para mostrarlo y venderlo. Es una puerta que nos abren varias otras mujeres organizándolo, para que todas salgamos contentas y orgullosas de lo que hicimos”.

Liliana Rosa Castro, Secretaria Adjunta de MECAME y miembro del Consejo Directivo de CAME

“Quiero destacar la importancia del mismo pues desde los orígenes del sector, visibiliza a emprendedoras y empresarias y muestra y demuestra la incidencia femenina en la economía local y regional, en todo el país. Siendo de tanta relevancia, Mendoza ha sido la provincia que ha realizado por segunda vez esta expo en 2023, con todo el esfuerzo y la organización realizada muy profesionalmente por la dirigente gremial empresaria Fernanda Reina y sus colaboradoras. Un honor seguir acompañando estos espacios generados por la FEM y CAME”.