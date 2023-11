Drinksify: cómo funciona la plataforma mendocina que permite comprar y vender “vinos digitales”

Los Vinos “tokenizados” es un negocio donde ganan bodegas y consumidores, y en ese sentido comprar un NFT de un vino ya es posible gracias a los mendocinos que crearon la plataforma Drinksify, una especie de criptomoneda, pero que tiene como respaldo al vino, y desde la misma se pueden adquirir tokens no fungibles (Wine NFT´s) de las etiquetas que las bodegas quieran ofrecer y, además, automáticamente acceder a un club de beneficios, ahorrar y preservar los pesos con una excelente inversión y asegurarse stock de una partida determinada que estará lista en meses o años.

La “tokenización” de activos es algo que llegó para quedarse. Si bien no es algo nuevo, en Argentina aún es un mercado incipiente y muchos aún lo miran de reojo, como con cierta desconfianza.

Hace un par de años, saliendo de la pandemia, desayunamos en una esquina de Emilio Civit con Carlos Moyano, socio fundador de Drinksify, la primera plataforma en su tipo para comprar vinos tokenizados del mundo, quien nos contaba de este, su nuevo proyecto, y nos explicaba entonces: “Comprar un token de un activo físico es lo mismo que comprar un bien que va a mantener el valor en el tiempo o se va a apreciar más aún”.

Carlitos Moyano es un contador y economista amigo que cuando se pone un objetivo -como haber escalado el Aconcagua- lo logra, y cuando nos comentó esto, que se transformó en la primera plataforma en su tipo para comprar vinos tokenizados del mundo, visualizamos que era algo totalmente novedoso, porque si bien aprovechaba todo el avance vertiginoso con el que las cripto se posicionaron en los mercados, a esto le daba una vuelta de rosca, que es fidelizar la inversión respaldada por detrás con vino, y cuando lo vimos en la bodega de Mauricio Lorca en la calle Brandsen de Perdriel ahí supimos que el proyecto de los NFT (Non Fungible Token) y la posibilidad de comprar por Drinksify ya era una realidad, por lo que decidimos que nos cuente acerca de esta modalidad.

Moyano, en su actividad profesional, fue cofundador y es Presidente de Andescrowd SA, la primera Plataforma Digital en su tipo en Argentina destinada al Financiamiento y la Inversión en Pymes mediante el formato de "Financiamiento Colectivo" o Crowfunding; representa comercialmente a Acindar Pymes SGR en la Zona Cuyo, con el fin de asistir a las Pymes de la Región en el acceso al financiamiento de sus proyectos de la manera más eficiente posible; fue Gerente Comercial de Cuyo Aval; y lo hemos conocido como Gerente Financiero de una empresa familiar dedicada a la producción de Aceite de Oliva orgánico y frutas orgánicas.

-¿Qué beneficios tiene adquirir un vino “tokenizado”? ¿Y por qué no ir directo a comprar el vino en algún negocio, vinoteca o a la bodega?

-Porque te involucras en la elaboración del vino que te gusta y te asegurás una botella, caja o barrica del cual sos fanático o querés probar cuando salga al mercado. Recordemos que hay etiquetas muy demandadas y difíciles de conseguir que se venden rápido, o partidas limitadas, o incluso que se vendan sólo a través del sistema de NFT a modo de preventa. Y aquí también debo destacar que los vinos que se venden a través de nuestra plataforma aún no están embotellados pero el vino sí existe y está en proceso de crianza. Otro gran beneficio es que no ocupan lugar físico. Hay clientes que ya se están armando sus propias "cavas virtuales” y las harán “reales” el año que viene, cuando los vinos estén listos, mientras que otros han comprado para NFTs para hacer regalos originales. Podes acceder a programas de beneficios exclusivos para quienes compren un Wine NFT, como descuentos en el ticket de vinotecas y restaurantes en el momento de consumo (mediante un QR que podrán bajar en el momento), copas de vino sin cargo, catas exclusivas y muchos beneficios más que cada Bodega va a otorgar a quienes compren sus Tokens. Mantenés el valor de tu dinero y le ganás a la inflación. Porcentualmente los vinos han aumentado más su valor que lo que lo ha hecho el IPC. Por ende, ya sea para resguardar el valor de tus ahorros, o bien para incrementarlos en el mejor de los casos, es una excelente inversión que además no ocupa lugar físico y se puede vender en cualquier momento fácilmente.

-¿Es seguro comprar vinos a través de esta plataforma?



-En estos momentos no debe haber sitios más seguros para comprar que aquellos que venden tokens (NFT´s) ya que estas operaciones se realizan sobre una red Blockchain, es decir, transacciones inviolables que no pueden hackearse ni modificarse.Otro punto importante es que representan un contrato directo de compra y venta (Smart Contract) entre la bodega y el consumidor final; es decir, no nos compran a nosotros sino a la bodega. Nosotros solo somos la Plataforma que lo hace posible.

-¿Qué pasa si no puedo esperar hasta que el vino esté hecho y necesito vender el NFT?



-Es muy fácil, ya que hay miles de compradores y vendedores en la plataforma. Y si aún no hubiera compradores, serán las mismas Bodegas quienes los recompren cuando un consumidor quiera desprenderse del Wine NFT para asegurar la “liquidez” de los mismos.



-¿Por qué es un buen negocio para las bodegas estar en Drinksify?

-Porque hasta el momento nunca pudieron comenzar a vender sus vinos mientras los elaboraban. El proceso de elaboración dura de 2 a 3 años y no contaban con un canal seguro para hacer esta “pre venta” directa con sus consumidores. Esto no solo es un beneficio financiero, sino que fundamentalmente representa un nuevo canal digital de ventas y todo gracias a la tecnología que permite transaccionar fácil y seguro con sus clientes. A pesar de ser un mercado que no está muy desarrollado en el País, sí es cierto que ya hay terrenos, propiedades, desarrollos inmobiliarios, autos y decenas de activos físicos que se pueden comprar y vender “tokenizados”. Ahora, el vino es uno de ellos, a través de drinksify.io