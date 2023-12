De Mendoza al mundo: la startup Rentennials desembarca en Miami con su propuesta de carsharing

Un equipo de jóvenes emprendedores mendocinos desembarca en Miami con su negocio de carsharing, que comenzó siendo un éxito en su ciudad natal y luego expandiéndose a todo el país, logró el impulso para llegar a la ciudad emblema de Estados Unidos.

Rentennials es una app que permite alquilar vehículos particulares, a modo Airbnb, generando un negocio muy atractivo para el dueño del vehículo, pero por sobre todo constituyendo un servicio de gran calidad, con un costo significativamente menor que los rentacar tradicionales y con un servicio personalizado imposible de igualar por estos. Se instaló hace algunos meses en suelo norteamericano y comenzó a tomar gran relevancia, no solo por los argentinos y latinos que viajan allí, sino que ya se comienza a introducir en otros nichos de clientes.

La empresa ya muestra una oferta muy variada y atractiva de vehículos, y además sigue creciendo semana a semana. Hoy se pueden ver por ejemplo vehículos familiares cómo una Ford Explorer o una Kia Carnival para 7 u 8 pasajeros, con un costo de 79 dólares por día. Por otro lado, también se puede encontrar un hermoso Ford Mustang descapotable por 70 dólares al día. La variedad de los vehículos en oferta es grandísima, alcanzando distintas necesidades familiares o gustos personales.

"Llegar a Miami para nosotros es un hito de gran relevancia a nivel corporativo. Esperamos a dar este paso, a tener una oferta sostenible y productiva en nuestro país, pero nunca sacamos la vista de este objetivo y hoy podemos decir que lo logramos. El público argentino y también el latinoamericano fue el primero que nos comenzó a utilizar, pero ya el contagio se está dando en otras nacionalidades o perfiles de público. Esperamos en los próximos meses seguir creciendo tanto en oferta de vehículos, cómo en demanda. Es una plaza que nos dará mucho, sin duda.” dijo Gerardo Germano CEO y founder de

Rentennials.

Hoy la propuesta funciona a través de una app mobile o plataforma web, en la que ofrece una amplia variedad de búsqueda para los turistas, por tiempo de uso, ubicaciones, tipo de vehículos, etc. Estos usuarios deben tener más de 25 años de edad, contar con una tarjeta de crédito con saldo disponible para bloqueo de franquicias, y deberá tomar una foto de su licencia de conducir, la cual no deberá estar vencida para no ser rechazado por el propietario. El proceso es 100%, sin papeleos a través de una pc o móvil, lo que resulta en promedio entre un 20% y 40% más económico que un rent a car clásico.

El modelo de negocio es muy simple y transparente, Rentennials cobra un 20% del total de la reserva y el 80% restante lo cobra el propietario directo con el rentador, ya sea en efectivo, transferencia o mercado pago. Este emprendimiento fue creado por tres jóvenes mendocinos en 2022 y lograron impulsar rápidamente en su ciudad natal este modelo innovador para alquilar vehículos. En tan solo un año, lograron dispersarse por todo el país, llegar a México, Perú y ahora Estados Unidos. Esta startup nacida con una inversión inicial de 100.000 usd, se encuentra en pleno crecimiento y busca instalarse en todo

Latinoamérica para finales del 2024.

Acerca de Rentennials

Rentenialls es una plataforma argentina de alquiler de autos particulares que conecta a propietarios de vehículos con usuarios turistas en busca de opciones flexibles y asequibles. Fundada en Mendoza por Gerardo Germanó, Andrés Puebla y Gerardo Stella en 2022, la aplicación está revolucionando la forma en que las personas alquilan vehículos, brindando beneficios tanto a los propietarios como a los usuarios. Está presente en las principales ciudades de Argentina, también en Perú, México y Estados Unidos.

https://rentennials.app