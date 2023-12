Finanzas personales: Welfi, la startup mendocina que ayuda a invertir y gestionar los ahorros de forma automática

Welfi surgió en el año 2021, en Mendoza, por iniciativa de Francisco Quiros y Tomás Ametlla, quienes habían creado una consultora de desarrollo inmobiliario y mercado de capitales.

“Nuestro objetivo inicial era asesorar a personas con alto patrimonio, pero nos dimos cuenta de que era un público que no buscaba lo que nosotros ofrecíamos, ya que tenía acceso a mercados internacionales. Sí conocíamos a muchos familiares, amigos y pequeños ahorristas, quienes, impulsados por la inestabilidad económica y las fluctuaciones del dólar, se veían obligados a hacer algo con su dinero y necesitaban este servicio. Ahí nació la idea de Welfi, una plataforma de tecnología, accesible a cualquier persona que quisiera ahorrar e invertir de forma automática”, cuenta Francisco Quiros.

En el año 2022, se sumó Federico Robbio, fundador de Belatrix (empresa que vendió a Globant en 2020). “Luego de esa experiencia comencé a pensar en una nueva aventura empresarial, ya que no me veía trabajando en una organización tan grande y me gusta emprender y crear. De hecho, estoy en el board de la Fundación Endeavor.

Conocía a Welfi y la idea de ayudar a las personas a ahorrar e invertir de manera automática me parecía muy buena. La empresa venía de un proceso de incubación con AWA Ventures para validar la idea y generar el MVP (producto mínimo viable). Inicié mi trabajo como advisor y luego les propuse a Tomás y Francisco unirme al equipo. Ellos aceptaron e ingresé con una inversión de $ 200.000 dólares”, comenta.

¿Cómo funciona Welfi?

Welfi es un asesor financiero virtual que cuenta con planes de inversiones ajustados a las necesidades de cualquier persona.

“Mucha gente no sabe por dónde arrancar a invertir. Hay gran cantidad de información disponible y en realidad, lo que se busca es alcanzar determinados objetivos (una casa, un viaje, un auto, etc.) y las inversiones son un medio para conseguirlos.

Por eso decidimos dar vuelta la ecuación para que las personas visualicen primero sus objetivos y a la vez, cuenten con un fondo de emergencia y un fondo de retiro. De esta manera, armamos carteras de inversiones que se gestionan automáticamente para acceder a activos que permiten proteger los ahorros y generar rentabilidad. Por ejemplo, una persona joven, que decide invertir 50 dólares por mes, podría alcanzar el millón de dólares al momento de jubilarse”, señalan los socios.

Hoy, Welfi cuenta con una oficina ubicada en Chacras Park a donde trabajan 12 personas, tiene 10.000 usuarios registrados y 3000 cuentas activas.

“Además del servicio que brindamos, estamos enfocados en promover la educación financiera. Para eso contamos con cursos online y contenidos de alto valor que difundimos a través de nuestras redes sociales. El propósito es construir un futuro financiero más saludable”.

En cuanto a lo que viene, indican: “Creemos que los próximos meses serán muy duros, hay un desequilibrio macroeconómico que debe corregirse. Si el plan del nuevo gobierno funciona, para la segunda mitad del 2024, la inflación será menor. Somos cautos y optimistas a la vez. Hoy más que nunca es necesario proteger los ahorros.

En el corto plazo esperamos seguir creciendo y tenemos planes de expansión para comenzar a operar en otros países de Latinoamérica”.