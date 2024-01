El empresario sanjuanino que admira a Mendoza, es socio de Pampita y busca impulsar nuevos proyectos

Pablo Meglioli es un empresario sanjuanino, que dirige la aseguradora Broker Andino y la clínica de medicina laboral Medic Art.

“Broker Andino nació de la mano de mi padre hace varios años atrás y, junto a mi socia Gabriela Carranza, tuvimos la bendición de tomar la posta y hacerla crecer. Hoy es uno de los 5 brokers más importantes del país. Prestamos servicios para el sector minero, con atención personalizada y acompañamiento permanente a los más de 50.000 asegurados que confían en nosotros.

Somos la primera compañía de San Juan que ha certificado como Empresa B (organizaciones de triple impacto: económico, ambiental y social) y, a su vez, la primera aseguradora del rubro en el país. Este compromiso que hemos asumido nos enorgullece y nos desafía a seguir trabajando. Además, estamos en conversaciones con empresarios mendocinos para abrir una sucursal en la provincia el próximo año”, nos cuenta.

“También somos propietarios de la clínica Medic Art, en la que trabajan 150 personas. Desde allí prestamos servicios de salud orientados a la medicina laboral, contamos con ambulancias propias, centro de resonancia magnética y farmacia”, agrega.

Un emprendedor solidario

Además de su actividad económica, en los últimos años, Pablo Meglioli ha desarrollado, a título personal, un programa de financiamiento para diversos proyectos en San Juan.

“Me defino como un emprendedor solidario, me gusta ayudar e impulsar a otras personas a concretar sus ideas de negocio. Por eso, he invertido en diferentes emprendimientos, la mayoría, de personas allegadas con gran potencial. Además de facilitar los fondos, busco brindarles herramientas, asesoramiento y un acompañamiento personal a quienes los llevan adelante. Me alegra saber que he contribuido a generar más de 300 empleos en la provincia”, destaca.

Algunos de los proyectos en marcha son: La Vene, Sushi Club, Del Parque Heladerías, Woman Suplementos (lanzado en sociedad con la modelo y empresaria Carolina Pampita Ardohain), Veggie y Casa Andina.

“A su vez, junto a un grupo de empresarios, cada año, realizamos la entrega de premios ‘Sanjuanino Solidario’. A través de esta acción reconocemos a quienes aportan de manera desinteresada a diferentes sectores de la comunidad y otorgamos un incentivo económico para la continuidad de las acciones. En esta edición se entregaron un total de $ 900.000”, señala.

En cuanto a lo que viene, nos adelanta: “Quiero seguir desarrollando esta iniciativa de un modo más profesional, darle una vuelta, generar un programa, un concurso para emprendedores y expandirlo a Mendoza durante el 2024. Admiro el ecosistema emprendedor de esa provincia y, sobre todo, el espíritu de los emprendedores.

Ha sido un año muy duro para todos y estamos esperanzados en que el próximo será mejor. En este contexto de cambio, una frase que me identifica y me anima a seguir adelante es: El título más valioso que puedes conseguir en esta vida es el de buena persona. No lo conceden las universidades, solo lo otorgan los valores”.