Pisada de la Uva: Mendoza Shopping abraza la Vendimia con una fiesta a cielo abierto

Mendoza Shopping volverá a brillar con un clásico de la temporada. Se trata de Vendimia Shopping 2024 -el mega encuentro signado por la tradición y la cultura de Mendoza que fusiona grandes atractivos, y que se destaca por la participación de las 18 Virreinas departamentales (protagonistas de la Pisada de la Uva). La cita está prevista para el martes 20 de febrero, a las 20, en el corazón del Boulevard Pérez Cuesta.

En esta oportunidad, los asistentes podrán recorrer una feria de vinos y degustar diversas etiquetas hasta las 22.30. Mientras tanto, las propuestas gastronómicas de Distrito Shopping Food deleitarán a todos los que quieran disfrutar de grandes platos. Como broche de oro, habrá un after party con dj en vivo que hará bailar a todos los invitados.

Así, la edición 2024 de Vendimia Shopping llega con múltiples novedades: “Con gran entusiasmo y alegría nuevamente ponemos en marcha una fiesta que ya es un clásico para mendocinos y turistas. Un encuentro que, si bien conlleva mucho esfuerzo, nos enorgullece continuar celebrándolo junto a nuestros clientes y a quienes nos visitan. Brindar esta experiencia con los hacedores del vino, expresiones artísticas, comidas típicas y la presencia de reinas es nuestra mejor manera de honrar la Vendimia”, destaca Jésica Lois (nueva Center Manager de Mendoza Shopping).

El encuentro forma parte del calendario de Vendimia, por ello también dirán presente las candidatas que disputarán la corona Nacional 2024 el sábado 2 de marzo, en el Anfiteatro Frank Romero Day. En la ocasión, las representantes de cada departamento apadrinarán a sus Virreinas quienes tendrán que pisar la uva al ritmo de la música en grandes prensas sobre el escenario. Será un momento divertido y distendido, ideal para conocer a todas las soberanas.

Vendimia Shopping además ofrece un importante espacio para la promoción de las bodegas. Este año, Abejorro Wines, Bodega Argento, Bodega Mauricio Foster Lorca, Bodega Santa Julia, Conejo Verde, Escondrijo del Plata Wines, Familia Kretschmar Wines, Finca Bandini, Grazie Mille, Ojo de Agua, Pacto Wines Autentico Vino de Autor, y Uva Negra desembarcarán con sus destacados vinos.

“El objetivo es celebrar la cultura del trabajo, de esfuerzo y el logro colectivo junto a pequeños y grandes productores que estarán mostrando las últimas novedades en etiquetas clásicas y premium, con un formato renovado. Allí, los asistentes podrán conocer la elegancia y complejidad de cada uno de los productos, sumado a enfoques sustentables”, asegura Lois.

El evento cuenta con el apoyo de las siguientes marcas: Acces Fan, Automotores General San Martín, Bonaqua, Denver, Easy, Get The Look, Hilton, Knauer y A Tiempo.

¿Cómo acceder al Vendimia Shopping?

Con la compra de $25.000 o más en locales del Shopping se podrá obtener un par de entradas para asistir a la fiesta. Para adquirirlas los asistentes deberán cargar la factura o ticket correspondiente en ¡Appa! y luego acercarse al stand de canje ubicado en la planta alta del mall donde se retirarán los tickets de ingreso. Este espacio estará habilitado a partir del 5 hasta el 19 de febrero, de 18 a 21.

Además de esta novedosa modalidad, Mendoza Shopping pondrá a disposición de sus seguidores y clientes, un cupo limitado de entradas para ser sorteadas a través de sus redes sociales.

La Pisada de la Uva: tradición y encanto de Virreinas

Como en cada edición, las Virreinas departamentales subirán al escenario a pisar la uva al ritmo de la música, pero no habrá jurado para seleccionar a la mejor concursante, sino que las soberanas bailarán en las prensas para divertirse y celebrar Vendimia Shopping. Luego del espectáculo se realizará un sorteo entre las participantes y serán tres las ganadoras. Los premios son ¡Appa! Gifts, órdenes de compra para locales del Shopping de $150.000, $100.000 y $50.000.