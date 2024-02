Así se vivió la Pisada de la Uva en Mendoza Shopping

Más de 500 personas disfrutaron este martes por la noche de una nueva edición de la Pisada de la Uva de Virreinas de Mendoza Shopping, una de las celebraciones más tradicionales de la provincia.

El encuentro fusionó grandes atractivos, y se destacó por la participación de las Virreinas departamentales que subieron al escenario a pisar racimos de uva apostados en una gran prensa, mientras el dj Simon Pendola se encargaba de musicalizar la perfomance de las soberanas. Por su parte, la Reina Nacional de la Vendimia 2023, Ana Laura Verde; y su virreina, Gemina Navarro inauguraron la fiesta, siendo ellas las primeras en bailar sobre la uva.

Las candidatas al cetro nacional 2024 también dijeron presente, ya que el evento forma parte del calendario de Vendimia. De esta manera, los asistentes pudieron conocer de cerca a cada una de las representantes, inclusive aprovecharon la ocasión para sacarse fotos junto a las soberanas.

“En el marco de esta hermosa noche de verano, la Pisada de la Uva de Virreinas vuelve a honrar a los hacedores del vino, celebrando una nueva Vendimia. En esta edición pusimos en marcha una fiesta que pone al alcance de nuestros clientes y visitantes una armoniosa expresión cultural en compañía de aquellas mujeres que representan a esta tierra”, señaló Jesica Lois (nueva Center Manager de Mendoza Shopping).

En la oportunidad, los asistentes recorrieron el Boulevard Pérez Cuesta, donde degustaron etiquetas clásicas y premium de 12 bodegas de Mendoza. Mientras tanto, las propuestas gastronómicas de Distrito Shopping Food deleitaron con grandes platos y especialidades. Este año, el espacio de vinos reunió a Abejorro Wines, Bodega Argento, Bodega Mauricio Foster Lorca, Bodega Santa Julia, Conejo Verde, Escondrijo del Plata Wines, Familia Kretschmar Wines, Finca Bandini, Grazie Mille, Ojo de Agua, Pacto Wines Autentico Vino de Autor, y Uva Negra.

“El objetivo de esta feria de vinos es celebrar la cultura del trabajo, de esfuerzo y el logro colectivo junto a pequeños y grandes productores que están aquí mostrando sus novedades y enfoques sustentables”, aseguró Lois.

Como broche de oro, un after party comandado por el dj Fede Fernández hizo bailar a todos los invitados hasta la madrugada.

El evento contó con el apoyo de las siguientes marcas: Acces Fan, Automotores General San Martín, Bonaqua, Denver, Easy, Get The Look, Hilton, Knauer y A Tiempo.

Una pisada con grandes premios

A diferencia de otras ediciones no hubo un jurado para definir una ganadora de la Pisada de la Uva. En esta ocasión, las virreinas departamentales participaron de un sorteo que reunió premios ¡Appa! (órdenes de compra de $150.000, $100.000 y $50.000 en locales del Shopping). De esta manera, resultaron ganadoras la representante del departamentos de Guaymallén (Dana Quiroga); la virreina de Junín (Yerimen Bezier) y la soberana de San Martín (Rocío Belén Scerca).