Brasileños y norteamericanos pagan fortunas por tener casas entre viñedos y hacer sus propios vinos

En 2004, Michael Evans llegó a Argentina desde Los Ángeles para lo que planeaba fueran unas vacaciones de tres semanas. Veinte años después, vive en Mendoza, desde donde desarrolla e impulsa The Vines, un proyecto de viñedos privados que incluye hotel, spa y una propuesta gastronómica con restaurante de Francis Mallmann incluido.

Ávido fotógrafo y viajero, Evans venía de trabajar en la campaña presidencial de Clinton y Kerry, y de dirigir la Fundación CTIA, la asociación internacional para la industria de telecomunicaciones inalámbricas. Amante del vino, Mendoza lo conquistó.

En la provincia conoció a Pablo Giménez Riili, miembro de una tradicional familia vitivinícola argentina, y juntos compraron 350 hectáreas de tierra en el Valle de Uco y crearon The Vines of Mendoza, bajo el concepto de viñedos privados.

Esas primeras hectáreas evolucionaron. Hoy son más de 700 y, quienes lo deseen, pueden adquirir su propio viñedo privado de entre 1 a 4 hectáreas, gestionado profesionalmente, para poder realizar vino propio. Hoy, son más de 350 dueños que producen más de 500 vinos al año, desde la plantación y cosecha, el embotellado y etiquetado, y hasta el envío del producto, bajo la dirección de expertos. La mayoría son de Estados Unidos y Brasil, pero también hay de Argentina, Australia y diferentes países de Europa.

La inversión para esto arranca en los US$ 135.000 por acre (0,4 hectáreas), a lo que hay que sumarle un costo anual de US$ 4.000 por la producción y, luego, unos US$ 4 a US$ 15 por botella producida. En general, quienes se suman a la propuesta suelen producir una barrica, o el equivalente a unas 25 cajas de vino.

Como complemento a esta propuesta, allí también se construyó The Vines Resort & Spa, un resort en el medio de los viñedos que, a tarifas que pueden llegar a los US$ 1.000 por día, suele estar “fully booked”, o sin lugar, asegura Evans. Allí, hay diferentes propuestas gastronómicas, entre las que se destacan Siete Fuegos, el restaurante comandado por Francis Mallmann, y al que este año se sumará Uco Pizza, “una pizzería de propuesta premium”, adelanta Evans.

El nuevo proyecto de The Vines es The Vines Residences, un desarrollo de 55 propiedades, o “villas” que apuntan a un inversor que pueda combinar el modelo de uso personal y renta en los momentos en los que no esté ocupada. Con un ticket de entrada de US$ 400.000 (que puede superar los US$ 800.000), Evans explica que la rentabilidad es del 10% anual en dólares, con la posibilidad de que incluso sea mayor (podría llegar hasta el 18%).

En la primera etapa de construcción, que comenzará en julio, serán 22 las villas que se construirán durante 18 meses. Luego se sumarán las demás. También habrá un nuevo spa, canchas de tenis, paddle y picketball, y un centro de convenciones.

Las villas son de diferentes tamaños, pero las más grandes incluyen dos pisos y hasta pileta privada. También, para quienes prefieran una casa, hay lotes disponibles para la construcción -de hecho, ya se están haciendo unas 15. Fuente: Forbes Argentina