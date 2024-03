La cadena hotelera Meliá busca expandirse en Argentina y apunta a Mendoza

La cadena hotelera Meliá Hotels International decidió impulsar su portfolio de marcas en varios destinos turísticos de Argentina y en otros países de Latinoamérica de la mano del grupo argentino-español Hotelier Services, cuyo CEO es Sergio Colon.

“Estamos apuntando a Buenos Aires, Salta, Mendoza y El Calafate en un principio, pero no descartamos posibilidades en otros destinos del país y países limítrofes. Es un proyecto a largo plazo y no hay un presupuesto de inversión predeterminado, pero el objetivo es ambicioso. Se analizará cada caso en particular. Se vienen buenos años para la Argentina y la industria del turismo y la hospitalidad”, dice Colon en diálogo con REPORTUR.com.ar.

La hotelera liderada por Gabriel Escarrer opera desde hace más de una década dos hoteles en Buenos Aires, Meliá Buenos Aires y Meliá Recoleta Plaza, y desde hace cinco años gestiona también el Gran Meliá Iguazú, elegido mejor hotel de Argentina en 2022 por los World Travel Awards, el sello de excelencia más importante del sector.

La expansión que Meliá lleva a cabo con Hotelier Services brinda opciones de afiliación, gestión y franquicia para cada una de sus marcas. El acuerdo entre ambas compañías también explora desarrollos en Uruguay, Chile y Paraguay, pero la prioridad es Argentina.

“El turismo receptivo está creciendo bien y fuerte. El modelo en principio es de expansión. El objetivo es conseguir activos para todas las marcas de Meliá y no descartamos incorporar hoteles pequeños. La alternativa Affiliated by Meliá ya está teniendo aceptación y consultas. Estamos muy entusiasmados”, agrega Colon.

Además de Affiliated by Meliá, la hotelera cuenta con las siguientes insignias: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Falcon’s Resorts by Meliá y Sol by Meliá.

Por su parte, Bernardo Cabot, Director de Expansión en América de Meliá Hotels International, comenta: “Nuestro expertise en gestión hotelera y nuestro enfoque en la calidad y la excelencia en el servicio al cliente, junto con la experiencia de Hotelier Services en el mercado argentino, nos permitirán seguir creciendo, ofreciendo las mejores experiencias a nuestros huéspedes y las mejores garantías a los propietarios e inversores. Estamos comprometidos a seguir invirtiendo en la región, y creemos que esta alianza de colaboración con Hotelier Services generará un crecimiento sostenible y significativo en el mercado argentino”.