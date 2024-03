Atención film makers y creadores de contenido! Llega a Mendoza la empresa líder en alquiler de equipos audiovisuales

Enchulame la Cámara, la empresa especializada en alquiler de equipos de filmación, fotografía, iluminación y sonido, anuncia la apertura de su primer local en la Ciudad de Mendoza, el cuarto a nivel nacional, con una amplia variedad de equipos de última generación.

Con una mega promoción de $1 el alquiler de equipos por jornada, la compañía se posiciona como la solución a la creciente industria de creadores de contenido, directores de videoclips, estudiantes de cine, fotógrafos de eventos y agencias de publicidad que necesitan alquilar equipamiento de alta gama para filmar sus videos o sacar sus fotos.

El nuevo local, que requirió una inversión de USD 60.000 dólares, está situado en Ciudad de Mendoza, en la calle Beltran al 133. La empresa brinda un servicio integral a los productores, trabaja con equipamiento de gama media y cuenta con un importante, amplio y completo estudio fotográfico especialmente pensado para profesionales del sector.

El CEO de Enchulame la Cámara, Julian Mizrahi, cuenta que “el sector de alquiler de equipos es "muy específico" y que dos factores importantes son: la densidad y cantidad de habitantes de una ciudad y la competencia, ya que habiendo competencia el mercado se encuentra "establecido". Para el 2025 la empresa planea además tener nuevas aperturas en otras ciudades del país, así como en Uruguay y España, dado que se acercaron inversores para expandir la marca en esos mercados”.

Además, comenta que “Enchulame la Cámara se desarrolla en un mercado "muy interesante" con un crecimiento interanual del 15% y que en ese marco, la empresa desembarca en Mendoza con una "gran propuesta, más amplia, más nueva y renovada".

"En Mendoza vamos a arrancar con 10 cámaras, 35 lentes y un parque de luces de 50 unidades", remarca. Bajo el eslogan de "No compres, alquilá" el desembarco de Enchulame la Cámara en la ciudad propone dar acceso a la producción audiovisual y visual para que cualquiera que quiera filmar, sacar fotos o el que quiera salir a trabajar, tenga la herramienta a su disposición. "Hay mucha gente que quiere salir a trabajar y no puede porque no conocen esta posibilidad en otras ciudades", explica. El alquiler de cada equipo ronda entre el 0,5 y el 1% de su valor total, que cotiza en dólares.