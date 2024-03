Para bailar copa en mano: llega el festival que fusiona montañas y vinos con lo mejor del Deep House

Montañas y viñedos dan paso a una locación soñada. El viaje sensorial comienza desde la llegada conectada por asfalto de la ruta 86, a menos de una hora de la Ciudad de Mendoza, para luego recorrer los caminos que serpentean la finca donde se desarrolla el festival. Adentrándose hacia lo profundo del valle, en un trayecto tan seguro como mágico, que predispondrá a todos para lo que está por venir.

Al final del camino los esperará el increíble espacio de Entre Andes, rodeado de la más absoluta inmensidad pero con todas las comodidades para disfrutar a lo grande de una fiesta muy exclusiva, diseñada sólo para 300 privilegiados.

Deep House, vinos Premium, aperitivos, cócteles y tapeos de autor serán nuevamente parte de la propuesta de Deep Into The Valley, el único festival boutique de Mendoza, cuya propuesta a cielo abierto invita a conectarse con la música, los paisajes, los aromas y los sabores, a los pies de la Cordillera de los Andes. La cita será el sábado 6 de abril, de 16 a 2am, en el corazón del Valle de Uco, a menos de una hora de la ciudad de Mendoza.

Paisajes, aromas y sabores

Los vinos y la gastronomía serán elementos claves de la propuesta de Deep Into The Valley, los que junto a la música y el inconmensurable paisaje que rodea a la pista conforman una experiencia para todos los sentidos, imposible de igualar.

La presencia de pequeños productores de grandes vinos, invitando a degustar algunas de sus mejores etiquetas mientras la tarde se va convirtiendo en noche, será una de las novedades que incorpora el festival para elevar aún más el disfrute. La clave será llegar temprano para poder vivirlo, bebiendo vinos fuera de serie, a pocos kilómetros de donde nacen sus uvas.

Completando la propuesta de sabores, Deep into the Valley contará con la participación del reconocido restaurante mendocino Auténtico, que ofrecerá sus mejores tapeos de autor para disfrutar copa en mano y al ritmo de la mejor música electrónica.

Y finalmente, los cocktails y wine cocktails que saldrán de la barra serán los encargados de llevar la fiesta al siguiente nivel, todos elaborados con marcas Premium, disponibles tanto en formato de tragos individuales como el de Bottle Service y servidos en cristalería de altísima calidad gracias al apoyo de Volf Mendoza.



Un viaje a través del House

La música es nuevamente protagonista central del festival, con la presencia de uno de los mayores referentes globales del Deep & Organic House, el DJ español Igor Marijuan, quien será acompañado por grandes luminarias locales tales como PUNA, Blex & The Afros, Délestage e Influenza.

Igor Marijuan es uno de los artistas más importantes de la escena house a nivel mundial. Es habitual encontrar a Igor en cabinas de eventos tales como All Day I Dream junto a Lee Burridge, en la aclamada Burning Man o en camp Playground y Pareidolia, por nombrar solo algunas.

Este gigante de la escena co-fundó la mítica radio Ibiza Sonica y hoy es director de Ibiza Global Radio desde donde se vincula a diario con dj’s y productores de todo el mundo.

Sus sesiones reúnen una gran variedad de estilos que van desde lo orgánico hasta lo afro, pero siempre dentro del house, llevándolo así a compartir sus sonidos desde Ibiza al mundo, pasando por ciudades como Dubai, Moscú, Los Ángeles, New York, Milán y Paris.

Será Deep Into the Valley el spot donde por primera vez podremos disfrutar de su música en Mendoza, un evento que será sin dudas una cita imperdible para los amantes del House en la inmensidad de la montaña.

Cómo participar

Los asistentes pueden adquirir sus entradas a la venta desde el sitio oficial del evento www.deepintothevalley.com

Con anticipadas Early Birds y Lote 1 agotadas, se consiguen por tiempo limitado entradas a $30.000 (más service charge), un valor que se irá incrementando a medida que se acerque el evento. La misma incluye acceso al festival, estacionamiento sin cargo, un tapeo gourmet by Auténtico, una copa de vino de cortesía y acceso a las Wine Experiences (de 16 a 20hs).

También pueden contratarse Mesas VIP con cupos muy limitados (consultar en el sitio oficial del evento o en sus redes sociales).

Durante el evento los consumos se realizarán mediante tarjeta cashless, la que podrá ser cargada en el lugar mediante todos los medios de pago (tarjetas de crédito y débito, Mercado Pago y efectivo).

Sponsors

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza y de motos Royal Enfield, Andina Destilería, el restaurante Auténtico, las bodegas Sátrapa, Malpensado y El Gordo en Motoneta, The Pilot Wines, el gin Heredero, Cocoa Bit chocolates, Red Bull, Maldita peluquería, JH Broker y QR Eventos.

DEEP INTO THE VALLEY

Cuándo : Sábado 6 de abril, de 16:00 a 02:00 h.

: Sábado 6 de abril, de 16:00 a 02:00 h. Dónde: Entre Andes, Tupungato, Mendoza.

Entre Andes, Tupungato, Mendoza. Sitio Web Oficial : www.deepintothevalley.com/

: www.deepintothevalley.com/ IG: www.instagram.com/deepintothevalley/

La locación cuenta con estacionamiento propio y custodiado, ubicado a pocos metros del ingreso a la fiesta, con capacidad para más de 300 vehículos, así como un helipuerto para quienes lo soliciten. Ambos servicios se encuentran disponibles sin cargo para todos los asistentes.

ACERCA DE DEEP INTO THE VALLEY

Creada por Javier Menajovsky y Ulises Peluffo, la producción de Deep into the Valley es fruto de más de 25 años de experiencia en eventos de vinos, gastronomía y noche, los que hoy se combinan para crear un nuevo formato que fusiona el expertise de ambos fundadores y que tienen a Mendoza como sede central de su actividad.

Javier Menajovsky es también el creador de Wine Revolution, la primera productora de eventos de vino de la región, con eventos realizados en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos, en los que siempre busca acercar el vino a las nuevas generaciones de consumidores, creando formatos innovadores, entretenidos y descontracturados.

Entre los eventos creados por Wine Revolution se destacan Expo Vinos & Negocios (Buenos Aires y Mendoza), Expo Vinos de la Patagonia en BA y Refresh! (el 1er festival de vino para Millennials). También ha desarrollado eventos para terceros tales como La Semana del Vino (para Bodegas de Argentina y el Fondo Vitivinícola), el seminario internacional El Futuro del Vino Argentino (para el Fondo Vitivinícola y Coviar) al tiempo que las ediciones de Buenos Aires (2014/15/16), New York City (2015), São Paulo (2014/15/16) y Ciudad de México (2014/15) de los Malbec World Day by Wines of Argentina.

Más información en www.winerevolution.net, www.vinosynegocios.com y www.deepintothevalley.com.