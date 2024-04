Se viene la octava edición del clásico Wineland Festival (save the date: sábado 20 de abril)

Como el otoño no es lo mismo en Mendoza, y el Parque General San Martín será por siempre el lugar donde sucede la magia de este cambio estacional, Wineland les dará la bienvenida otoñal a sus asistentes con el concepto de bosque encantado inspirado en la película “Into the Woods”.

En Bosco se escriben las historias del bosque más grande que tiene Mendoza, no existe época en el espacio que conecta la naturaleza y la tierra, el cambio del día por la noche en una transición del atardecer, con el vino como protagonista.

Grandes bodegas; enólogos jóvenes y bodegas boutique serán las protagonistas: Domaine Bousquet, Norton, Las perdices, Luigi Bosca, Bianchi, Budeguer, Alambrado, Finca Magnolia, Vinos Manija y Familia Falasco.

Gastronomía cosmopolita y relajada, coctelería de autor, DJ’s en vivo y Glitter Bar representado por la marca Beauty Icon son parte de los infaltables que acompañarán a las sorpresas del festival.

Desde las 18 hs y hasta las 22 hs los asistentes podrán disfrutar de la degustación de cada vino obteniendo su copa de regalo (must infaltable y exclusivo de Wineland). Dando paso desde las 22 hs hasta las 02 am al after tasting con dancing floor.

Con la compra de las entradas, el público podrá participar en un sorteo por 2 pasajes a Cancún, como cortesía del sponsor Shiba Tours.

Las entradas pueden adquirirse a través del siguiente link: https://www.entradaweb.com.ar/evento/18982398/step/1