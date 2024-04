Gastón Riveira, de La Cabrera: "Elegimos Mendoza porque es una ciudad espectacular"

Fundado en 2002, La Cabrera se inspiró en la famosa calle de Buenos Aires donde está ubicada —José A. Cabrera 5127, barrio de Palermo— y buscó diferenciarse del resto de los establecimientos al brindar una experiencia gastronómica única. A partir de la parrilla tradicional argentina, crea platos de autor con nuevas técnicas de asado.

Desde Buenos Aires, el fundador de la marca Gastón Riveira dijo a Ecocuyo. "Elegimos Mendoza porque es una ciudad espectacular y porque nos permitirá estar cerca de los vinos que son los mejores aliados de nuestras preparaciones basadas en carnes". Y agregó: "Tenemos muy altas expectativas, en Mendoza nos encontraremos con mendocinos y turistas de todo el mundo".

La Cabrera es el restaurante de carne asada más famoso del mundo, con sucursales en Miami, Santiago de Chile, España, Colombia, Filipinas, México, Paraguay, Perú y Palermo en Capital Federal, y ahora también en Mendoza, Argentina.

Su éxito se basa, primeramente, en el cuidado de cada detalle. “Seleccionamos en base a parámetros desde cómo tienen que ser los animales desde el campo hasta que la carne llega a nosotros”, explicó Gastón Riveira. No hay textura que no trabaje con gusto: “Todos los cortes son mis preferidos, pero si tuviera que escoger un corte en particular, sería el ojo de bife”.

Según Gastón Riveira, el método “más glorioso” para comer una carne es la reacción de Maillard o glicación, ese proceso que se da en la cocción por el cual la pieza se carameliza por fuera, y adquiere su aroma y su color oscuro característico; por dentro, mientras tanto, queda roja y tierna.

Para conocer el nuevo restaurante, ubicado en Hualta Winery Hotel Curio Collection By Hilton, Primitivo de la Reta 1015 de ciudad, Riveira dijo que es necesario degustar tres piezas: “Tenés que probar un corte de Wagyu, uno de carne madurada y un ojo de bife tradicional de Angus”. Para acompañarlos, el chef propone algo simple y tradicional. “Con papas fritas y huevo frito. ¿Has encontrado alguna vez alguna fórmula mejor que esa?”, comenta.

Hualta Winery Hotel Curio Collection By Hilton, primer y único hotel bodega urbano de América, es además quien garantiza que habrá una selección de los mejores vinos argentinos para maridar y completar la experiencia con la mejor carne asada.